Le Comité d’entraide de Boucherville a distribué ses paniers de Noël

Les demandes d’aide alimentaire ne cessent d’augmenter depuis les derniers mois et c’est dans ce contexte d’inflation et d’incertitude économique que le Comité d’entraide de Boucherville a procédé à la distribution de ses boîtes de Noël vendredi, samedi et dimanche derniers.

Ainsi, 206 familles de Boucherville qui éprouvent des difficultés financières bénéficient de cette précieuse aide alimentaire pour le temps des Fêtes. Cela représente une aide directe à quelque 600 personnes.

Le point de distribution était établi au Centre multifonctionnel de Boucherville. On aperçoit sur la photo les nombreuses denrées de toutes sortes. Les bénévoles n’ont certes pas chômé.

De son côté, Action Nouvelle Vie, à Longueuil, a distribulé le 14 décembre, 2 000 paniers de nourriture et 3 000 cadeaux neufs, pour une valeur de 1M$, dans le cadre de son événement de Noël.