Tirage du 30e anniversaire de la Fondation Lajemmerais

Le dimanche 11 décembre dernier, la Fondation Lajemmerais a procédé à son Tirage du 30e anniversaire. Plus d’une soixantaine de personnes s’étaient déplacées pour l’événement, dont Xavier Barsalou-Duval, député de Pierre-Boucher-Les Patriotes‒Verchères; Suzanne Roy, députée de Verchères, ministre de la Famille et ministre responsable de la Montérégie; Benoit Duval, maire suppléant de la Ville de Varennes, les conseillères Carine Durocher, Brigitte Collin et le conseiller Gaétan Marcil, ainsi que Mélanie Pichette, gestionnaire du Centre d’hébergement de Lajemmerais. Étaient de plus présents des résidents du Centre, d’anciens administrateurs, des commanditaires et plusieurs citoyens varennois.

La présidente de la Fondation, Diane Duplin, a remercié les anciens membres du Conseil d’administration pour leur contribution et le travail accompli dans le maintien de la mission de la Fondation auprès de nos aînés depuis 30 ans. Elle a souligné l’excellence des nombreuses activités de loisirs, sous la responsabilité de Sonia George, que l’on pouvait voir en projection.



«Merci de votre implication auprès des résidents», ont tour à tour mentionné M. Barsalou-Duval, Mme Pichette et M. Benoit Duval lors de leur intervention. Madame Roy a profité de l’occasion pour remettre à Mme Diane Duplin un certificat de reconnaissance afin de souligner les 30 ans de l’organisme.



Madame Duplin a remercié tous les commanditaires pour les prix du tirage dont le 1er a été tiré par Léa Rousseau de Pro-cafetière.ca et le 2e, par Élizabeth Lessard au nom de Lessard-Koultakis et Notaires Rodrigue. Plus de 20 prix de présence ont aussi apporté le sourire aux heureux gagnants.

En terminant, Mme Duplin a remercié la Ville de Varennes pour son apport au point de vente des billets lors du Marché public ainsi que Josée Lussier, propriétaire affiliée à Jean Coutu, pour l’impression des billets. Un gros merci aussi aux membres bénévoles dévoués du CA et à toutes les personnes qui ont permis la réalisation de ce tirage. « C’est grâce aux personnes qui ont acheté des billets que la Fondation a pu amasser plus de 7 500$ qui seront redistribués en service de loisirs à nos résidents. À tous MERCI INFINIMENT! », mentionne Mme Duplin.