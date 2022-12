Un grand succès pour le tirage de la Fondation Lajemmerais

Le 11 décembre dernier se tenait le Tirage du 30e anniversaire de la Fondation Lajemmerais. La générosité de nos commanditaires nous a permis d’attribuer 10 prix. Félicitations aux heureux gagnants :



1er prix

Cafetière Belluci Slim Caffe et mousseur à lait Latte Pro 900$, (de Pro-cafetière.ca) Agathe Savaria de Varennes



2e prix

Coffret prestige 350$, (des notaires Rodrigue, Lessard Koultakis) Jean-Guy Dubois de Longueuil



3e prix

Carte-cadeau miroir 150$, (de Vitrerie Landry) Lucie Lauzon de Varennes



4e prix

Carte-cadeau 150$, (de Shack du pêcheur) Sébastien Deschênes de Varennes



5e prix

Carte-cadeau 100$, (de IGA, Les marchés Valérie et Martin) Suzie Lavoie de Varennes



6e prix

Carte-cadeau 100$, (de IGA, Les marchés Valérie et Martin) Gaston Renouf de Varennes



7e prix

Carte-cadeau 100$, (Hugo cuisine du marché) Gaétan Rey de Varennes



8e prix

Carte-cadeau 100$, (de Home Hardware) Serge Chouinard de Varennes



9e prix

Carte-cadeau 100$ (de Restaurant Bravi) Louise Ménard de Varennes



10 e prix

Carte-cadeau 50$, (de Métro Sabrevois) Benoit Dansereau de Verchères