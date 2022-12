Les fraudes, ce n’est pas un cadeau!

C’est le temps des Fêtes et les fraudeurs se font souvent passer pour le père Noël, mais il faut bien sûr se méfier de leurs « cadeaux »!

Une dame de Varennes a récemment été sollicitée par un message enregistré en anglais provenant supposément de Douanes Canada lui disant de peser sur le 1 afin de récupérer un colis d’une valeur de 845 $. Elle n’a pas pris de chance et elle a raccroché. Par la suite, elle a par contre reçu pas moins de six appels de numéros différents qui commençaient tous par son indicatif, soit le 652. Elle n’a pas répondu et la dame a par la suite rappelé chacun de ces numéros pour finalement s’apercevoir qu’ils n’étaient pas en service. Heureusement pour elle, ces appels non sollicités ont cessé dès le lendemain.

À Sainte-Julie, une autre dame a commandé un repas au restaurant et elle a par la suite reçu un appel du même indicatif que son secteur, soit le 649. Elle a donc décroché, car elle croyait que c’était le restaurant situé quelques rues plus loin qui voulait l’aviser qu’il y aurait un délai dans la livraison, mais c’était plutôt un message supposément de l’entreprise Amazon qui lui disait qu’un colis lui était adressé et qu’il fallait peser sur le 1 afin d’en savoir plus. Cette dame n’a pas pris de chance et elle a raccroché, mais elle a reçu par la suite une demi-douzaine d’appels provenant de son indicatif, mais qu’elle ne reconnaissait pas, ce qui fait qu’elle n’a pas répondu cette fois.

Logiciels ou applications

Il est important de savoir que des arnaqueurs ont souvent recours à des logiciels ou des applications informatiques pour tromper les gens, notamment en modifiant le numéro apparaissant à votre afficheur afin d’endormir la méfiance des gens. Il est donc préférable de ne pas répondre si vous ne reconnaissez pas le numéro de l’appelant.

Pour sa part, la Sûreté du Québec précise que de nombreux fraudeurs s’activent à personnifier un conseiller, un enquêteur, un membre de votre famille ou un représentant du gouvernement afin de manipuler les gens et les amener à divulguer leurs renseignements personnels ou bancaires.

Si vous êtes témoin de ces actes, communiquez avec la Sûreté du Québec au 310-4141 ou *4141 (cellulaire) ou avec le service de police local, soit la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent au 450 536-3333 ou 1-888-678-7000 pour Varennes et Sainte-Julie, ou au (450) 463-7011 SPAL (Service de police de l’agglomération de Longueuil). Il est également possible d’appeler dans ces cas le Centre antifraude du Canada pour signaler la fraude : 1 888 495-8501.