Opération Nez rouge Contrecoeur ajoute le 31 décembre à son calendrier

Sainte-Julie / Varennes

Opération Nez rouge reprend la route

Opération Nez rouge reprend la route les 25 et 26 novembre; 2 et 3; 9 et 10; 16 et 17, 23 et 30 décembre 2022 et desservira la population de Calixa-Lavallée, Contrecœur,…