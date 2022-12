Budget 2023 : une hausse moyenne du compte de taxes de 5,19 % à Sainte-Julie

Au cours des cinq dernières années, l’augmentation du compte de taxes à Sainte-Julie n’a été que de 1,5 % en moyenne, mais avec l’inflation galopante et la croissance des taux d’intérêts, le propriétaire julievillois doit s’attendre en 2023 à une hausse médiane de l’ordre de 5,19 % ou 149 $.

Tout augmente et la pression sur les dépenses est forte, si bien qu’à titre d’exemple, la variation de la quote-part payable à la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent compte à elle seule pour 2,09 % de la hausse du compte de taxes. Il est à noter à ce sujet que la portion supplémentaire à défrayer pour la Ville pour l’année en cours s’élève à 363 521 $, en raison notamment de l’augmentation des salaires des policiers et du prix de l’essence. Le montant total que Sainte-Julie payera pour l’année 2023 grimpera à 6 019 875 $ sur un budget qui totalise 55 321 593 $.

Il faut également tenir compte de la hausse des tarifs pour l’assainissement de l’eau (+ 15 $) et pour les matières résiduelles (+20 $), ce qui fait que le coût des tarifs de compensation passera de 511 $ à 546 $ l’an prochain.

« L’inflation nous frappe de plein fouet et a des impacts importants sur nos dépenses. Malgré tout, nous pourrons tout de même investir dans des projets qui amélioreront la qualité de vie de nos citoyens », a précisé le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay, lors de la présentation le 13 décembre dernier. Il a fait valoir qu’une somme de 1,8 M$ provenant des revenus supplémentaires 2022 sera utilisée afin de réduire la taxation des citoyens.

Réalisations et PTI

Le maire a rappelé qu’il y a eu nombre de travaux en 2022 sur le territoire, dont les réfections du boulevard Saint-Joseph et de la rue Décarie; l’asphaltage du boulevard N.-P.-Lapierre; l’ajout du service d’aqueduc et la réfection du rang de la Vallée. En ce qui concerne les loisirs, il y a eu notamment la réfection du parc Joseph-Véronneau; l’aménagement de surfaces de pickleball aux parcs Jules-Choquet et Edmour-J.-Harvey; l’éclairage des terrains de volleyball au parc Harvey et des terrains de pétanque au parc Arthur-Gauthier; ainsi que l’acquisition de terrains pour agrandir le parc des Étangs-Antoine-Charlebois et accroître la superficie des boisés protégés.

« Nos investissements en infrastructures en 2023 totaliseront 7 755 700 $, ceux relatifs aux bâtiments totaliseront 1 059 590 $, les acquisitions de véhicules et équipements s’élèveront à 2 572 344 $ et les investissements dans les parcs s’élèveront à 2 566 500 $. La réfection des rues d’Avignon et de La Rochelle ainsi que du boulevard Saint-Joseph sont parmi les projets qui seront effectués en 2023. Nous investirons également dans nos infrastructures sportives, notamment dans un nouveau « skatepark », dans l’amélioration du terrain de baseball du parc de l’Arc-en-Ciel et dans la reconstruction de terrains de tennis au parc Edmour-J.-Harvey », a mentionné le maire.

Précisons en terminant que le Programme triennal d’immobilisations (PTI) prévoit pour sa part des investissements de plus de 13 954 134 $. Toutefois, seuls 70 % de ces investissements seront financés par la Ville de Sainte-Julie, soit 9 771 467 $, le reste provenant de sources de financement externes, dont des subventions