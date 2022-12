Gel de taxes en 2023 pour une majorité de contribuables de Varennes

Les contribuables varennois dont la valeur moyenne de leur propriété est de 396,200$ auront un répit en 2023 car ils devraient profiter d’un gel de taxes municipales l’an prochain. Le compte de taxes, pour la maison moyenne demeurera à 2366 $.

Selon le maire Martin Damphousse, qui présentait le budget 2023 de Varennes lundi soir dernier, environ 60 % des contribuables devraient profiter d’un gel ou même d’une légère baisse de taxes l’an prochain alors que pour les 40 % autres, la hausse ne devraient pas dépasser quelques dollars, à moins de rénovations majeures.

Dans les circonstances et en comparant les hausses de taxes avec les villes environnantes ce gel est un exploit ou presque car, ne serait-ce que dans les municipalités environnantes, les hausses de taxes sont de3,4, 5 et parfois 6 % pour a prochaine année compte tenue de l’inflation, des hausses marquées des taux d’intérêts et de toutes les augmentations des quotes-parts des différents partenaires comme par exemple, pour Varennes, la Régie de police, (+16 %) les centres multisports (+15 %) la MRC (+10%), etc.

Le budget 2023 de Varennes s’établira à 51, 348 millions $ en hausse de près de 5 % comparé à celui de 2022 qui était de 49,050 millions $.

Toujours selon le maire, Varennes s’en tire mieux que les autres villes en raison de la stratégie commerciale et industrielle mise de l’avant depuis une dizaine d’années et qui fait qu’aujourd’hui, plus de 60 % des taxes versées à la ville le sont via les contribuables non résidentiels donc les industries et commerces, ce qui est de loin supérieur aux villes environnantes.

Nouveautés en 2023, Varennes percevra une nouvelle taxe pour l’environnement sur l’ensemble du territoire; une taxe qui rapportera environ 800,000 $ à la ville pour servir à relever les prochains défis environnementaux qui sont à la fois nombreux et couteux.