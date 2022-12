Brunch des Fêtes du Bloc Québécois de Montarville: des retrouvailles sous le signe des traditions!

Le local principal du Centre communautaire de Saint-Bruno-de-Montarville faisait salle comble, le 3 décembre dernier, à l’occasion du brunch du temps des Fêtes du Bloc Québécois de Montarville, au cours duquel les convives ont pu profiter de l’éloquence et de l’érudition de l’historien Gilles Laporte, ainsi que du grand talent du multi-instrumentiste David Brunelle, le tout sous le thème des traditions. Quoi de mieux, en effet, à l’approche de Noël et dans le cadre d’un brunch des Fêtes, que de démystifier certaines de nos plus belles et «vieilles» traditions. Cet événement s’est notamment tenu en présence d’élus municipaux, dont le maire de Saint-Basile-le-Grand et ex-député bloquiste, M. Yves Lessard, de la nouvelle présidente du Forum jeunesse du Bloc Québécois. Mme Rose Lessard, et, il va sans dire, du député fédéral de la circonscription, M. Stéphane Bergeron.



«Je tiens à remercier chaleureusement Gilles Laporte pour cette conférence des plus enlevantes et éclairantes, de même que les nombreuses personnes qui se sont déplacées pour y assister, mais aussi pour soutenir, par la même occasion, le Bloc Québécois de Montarville. Nous avons passé des moments très agréables et inspirants qui faisaient grand bien dans le contexte de morosité dans laquelle nous avons baigné durant des mois», de souligner M. Bergeron.



Doté d’un véritable sens théâtral, M. Laporte a livré une spectaculaire prestation devant un auditoire qui buvait littéralement ses paroles. À travers de courts segments thématiques entrecoupés de prestations musicales de David Brunelle, qui se distinguait tant au violon qu’à l’harmonica, Gilles Laporte a fait la lumière sur plusieurs traditions, parfois occultées, souvent galvaudées, mais dont les origines, quelquefois plus récentes qu’on aurait pu le penser, peuvent se révéler quelque peu inusitées ou relever de la légende urbaine. Qu’il s’agisse de nos habitudes culinaires et alimentaires, du folklore musical, de l’évolution des tâches ménagères, des défis entourant le fait français sur notre territoire, de nos symboles nationaux, dont «le» fleur de lys, de notre sport national (la politique!), en terminant par les hauts et les bas du mouvement patriote et, plus particulièrement, le triste sort qu’ont connu les Patriotes exilés en Australie par les autorités coloniales britanniques. C’est d’ailleurs au terme de cette dernière présentation que l’auditoire, en communion d’esprit avec le conférencier, a entonné avec lui l’émouvant chant «Un canadien errant»…



«Ce fut un événement des plus réussis et cela, en grande partie, grâce au travail de notre formidable équipe de bénévoles, largement composée de jeunes. Pour une première activité organisée depuis longtemps, il y a tout lieu d’être fiers, d’autant que celle-ci aura notamment permis au Bloc Québécois de Montarville d’atteindre et même de dépasser son objectif de financement! Et que dire des indéniables talents d’orateur et de la générosité de M. Laporte, sans oublier les habiletés musicales de M. Brunelle, qui ont donné à l’événement une couleur toute particulière», d’ajouter la présidente de l’Association du Bloc Québécois de Montarville, Mme Cynthia Therrien.



«Gilles Laporte est un historien émérite qui ne ménage pas son temps ni ses efforts pour faire partager son amour de l’histoire, notamment celle du Québec. Nous aurons donc pu, à travers cette activité du Bloc Québécois de Montarville, joindre l’utile à l’agréable en nourrissant à la fois notre corps et notre esprit, le tout en nous permettant de nous retrouver enfin pour taper du pied et commencer à célébrer l’esprit des Fêtes, qui approchent à grand pas. D’ailleurs, M. Laporte a subrepticement ouvert la porte à une autre participation de sa part l’année prochaine… Dans l’intervalle, le Bloc Québécois de Montarville prépare d’autres activités pour 2023… Restez donc à l’affût!», de conclure Stéphane Bergeron.