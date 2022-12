Le Groupe Robert déplore le retard dans la mise en oeuvre du registre des heures de conduite

Michel Robert, président du Groupe Robert de Boucherville (transport et logistique de transport) est fort mécontent du nouveau report de la mise en place d’un registre d’enregistrement des heures de conduite des camionneurs, une décision qui touche directement son entreprise qui fait rouler plus de 1000 camions sur les routes de l’Amérique.

L’entrée en vigueur du fameux registre i était prévue le 1er janvier prochain, après déjà plus d’un an et demi de retard sur la majorité des autres provinces du pays mais il semble bien que cette date ne sera pas respectés.

En entrevue à La Presse mardi dernier Michel Robert ne mâchait pas ses mots.

« On est en furie » a dit le président du Groupe Robert, joint. Le Groupe Robert, de Boucherville, possède un parc de plus de 1000 camions qui roulent sur toutes les routes de l’Amérique du Nord équipés de ce dispositif, déjà obligatoire aux États-Unis… depuis 2017 !

« C’est incompréhensible, dit Michel Robert. Est-ce que c’est du fonctionnariat à haut niveau ou de l’incompétence, je ne le sais pas. Mais à compter du 1er janvier prochain, on va être la seule province au Canada qui n’aura pas entériné toute la réglementation sur la mise en place des dispositifs de consignation électronique», pour les déplacements à l’intérieur du Québec » a précisé monsieur Robert au quotidien montréalais »

Pour l’heure le gouvernement du Québec via le ministère des Transports n’a pas indiqué à quelle date le fameux dispositif serait mis en place dans la province