Une soirée très émouvante pour les membres des Chevaliers du Conseil 8203 de Sainte-Julie!

Les quelques 150 convives ont grandement apprécié les présentations tant des dignitaires présents que les présentations des frères Chevaliers.

Notre frère, trésorier d’état, Jocelyn Ross, Robert Pouliot, directeur régional, Mario Lemay, maire de Sainte-Julie, Suzanne Roy, ministre de la Famille, ministre de la Montérégie, Stéphane Bergeron, député de Montarville, ils ont souligné le bénévolat exemplaire des Chevaliers au cours des 40 dernières années dans la communauté julievilloise.

Le maître de cérémonie, Claude P. Laplante, Député Grand Chevalier, a poursuivi en présentant notre frère Denis Olivier, cérémoniaire, qui a entretenu les convives sur les activités fraternelles des membres Chevaliers, lesquelles permettent d’amasser des fonds qui sont retournés dans la collectivité:

– Les déjeuners à l’aréna de Sainte-Julie.

– Festival Country sous la responsabilité du frère feu Nelson Morin qui a permis d’acheter un terrain.

– Carnaval d’hiver sous la responsabilité du vénérable Grand Chevalier feu Denis Fugère qui a permis d’acheter un autobus pour les handicapés et personnes agées.

– Souper au homard pendant 18 ans dont les profits ont été distribué dans la communauté.

– Billets colombiens servant à acheter des manteaux d’hiver aux enfants des familles démunies.

– Tournoi de golf, Rafle de jambon, Rafle de dinde etc..

Les retombées financières dans la communauté sont très variées:

– La rénovation de la Maison Patrick sous l’initiative du frère feu Stéphane Girard en collaboration avec les membres du Club Lions.

– La Fabrique de Sainte-Julie.

– La Maison Victor Gadbois

– La Maison des jeunes

– La Maison de l’Entraide

– Les Scouts

– Ligue de balle-molle, etc.

C’est grâce à l’accord des conjointes que les Chevaliers réussissent à effectuer du bénévolat et bien sûr participent en tant que bénévoles assez souvent aux activités. Les Filles d’Isabelle sont aussi très impliquées dans les activités des Chevaliers.

Toutes ces activités ont été réalisées, tant à l’aréna de Sainte-Julie ou encore dans des écoles jusqu’au moment où les Chevaliers ont construit le Centre communautaire en 1989.

Notre frère Bruno Couture très impliqué dans le conseil 8203 de Sainte-Julie et bien connu dans la communauté a énuméré les 40 directeurs qui ont administré bénévolement le Centre communautaire.

La formation du premier comité de direction a été le premier comité de direction du Centre communautaire en 1989, nommé par l’assemblée générale, ont été: les frères Léon Claveau, Marcel Lamarche et Claude St-Amour.

Le deuxième comité a été Richard Auclair, Émile Blain, Raymond Munger et Robert Lamy.

Les frères Jean Beaudry et Jean-Denis Turmel ont fait partie du comité pendant 17 ans, pendant que le frère Gérard Dessureault l’a été pendant 18 ans et le frère Jacques Vigneault a été sur le comité pendant 19 ans. En plus, Jacques a été un bénévole très impliqué depuis le début du conseil lors des déjeuners et lors des souper aux homards.

Finalement, le maître de cérémonie a présenté le Grand Chevalier Réjean Rousseau.

Le Grand Chevalier a fait un peu d’histoire.

C’est le 1er mars 1981, lors d’une rencontre à l’aréna de Sainte-Julie avec 39 membres du conseil de Saint-Bruno et résidents à Sainte-Julie, que la décision de former un conseil à Sainte-Julie a commencé. Trois représentants ont été mandaté pour entamer les démarches auprès du Conseil d’État, soit les frères Réjean Boutin, Jacques Trudelle et Ken Smith.

Les pourparlers se sont poursuivis et, après l’approbation des trois conseils de la région, soit le conseil de Boucherville, Saint-Amable et Saint-Bruno, le Conseil a reçu sa charte le 10 mai 1982 et le certificat d’approbation 8203, le 15 octobre, permettant ainsi d’entreprendre les activités du conseil.

C’est le frère feu Gilles Tremblay qui a agi comme Grand Chevalier de transition et qui a été remplacé par notre frère Louis A. Rousseau en tant que Grand Chevalier élu par l’assemblée le 10 mai 1982.

Après la première année, le conseil comptait 68 membres très actifs.

C’est lors de l’assemblée du 27 mai 1984 que l’idée de la construction d’un Centre communautaire se concrétise avec une proposition d’achat d’un terrain.

Des rencontres et des pourparlers pour la construction d’un Centre communautaire se font intensément et finalement l’assemblée décide de construire le Centre communautaire sur le terrain de la Fabrique au 550, boul. St-Joseph.

Les frères Hervé Lepage et Léonce Claveau ont officiellement signé une entente avec la Fabrique de Sainte-Julie le 10 octobre 1989 pour la construction du Centre communautaire.

Comme les Chevaliers de Colomb avaient acquis un terrain, ce dernier a été vendu pour 45 000 $ pour débuter la construction. Puis, près de 100 membres ont consenti des prêts personnels pour la somme de 52 400 $. Pour finalement poursuivre la construction, une marge de crédit a été octroyée par la Caisse Desjardins et ce, cautionnée par 26 membres du Conseil.

Tous ces remboursements ont été terminés en 1999.

Vous conviendrez que les frères Chevaliers ont fait tout un exploit au cours de ces années!

Il est important aussi de souligner qu’il y a eu beaucoup de bénévoles de la communauté julievilloise non-membre Chevalier pour réaliser la construction du Centre communautaire et la contribution de fournisseurs locaux.

Mes frères Chevaliers vous pouvez être fiers de vos accomplissements tout au long de ces 40 dernières années.

Je suis convaincu que la communauté julievilloise apprécie votre dévouement.

Au nom de la collectivité je me permets de vous féliciter mes frères Chevaliers.

Maintenant, j’aimerais vous souligner c’est quoi l’implication colombienne :

EN FIDÉLITÉ À LEUR ENGAGEMENT, LES CHEVALIERS DE COLOMB ET LEURS CONJOINTES,

PARTICIPENT SELON LEURS AFFINITÉS, LEURS APTITUDES, À UNE GRANDE VARIÉTÉ D’ACTIVITÉS

FRATERNELLES, COMMUNAUTAIRES ET HUMANITAIRES, DE FAÇON TOUT À FAIT BÉNÉVOLE, TOUT EN

APPORTANT UNE AIDE FINANCIÈRE À LA COMMUNAUTÉ, ET SELON LES 3 PRINCIPES DE LA

CHEVALERIE: CHARITÉ, UNITÉ, FRATERNITÉ.