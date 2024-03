Les Chefs: un Julievillois aux fourneaux

La 13e saison de l’émission Les Chefs qui débutera le 8 avril promet d’être particulièrement relevée puisque la brigade sera composée de douze candidats de chacune des dernières années, dont Frédéric Dufort, qui avait particulièrement bien fait lors de la quatrième saison de la populaire téléréalité.



« Je n’aurai pas la même mentalité qu’il y a près de dix ans, c’est sûr. Je m’en vais là pour m’amuser. Ça va être le fun de côtoyer d’autres chefs. Il y a dix ans, j’avais de la misère à dormir la nuit à certains moments et le stress était si grand qu’il y avait des haut-le-cœur parfois, mais on a tellement appris », a évoqué en entrevue téléphonique le Julievillois de 36 ans.



« Les étoiles étaient alignées », a-t-il avoué pour expliquer son beau parcours qui lui avait permis de terminer en troisième place, alors que ses expériences passées s’étaient avérées fort pratiques lors des défis imposés, notamment en ce qui a trait à la cuisine marocaine.



Il a toutefois subi à cette époque un revers causé peut-être, selon son aveu, par un « trop plein de confiance ». En sortant des sentiers battus, il avait préparé un foie gras poché au vin dont la cuisson n’était pas à point. « J’avais gagné entre autres 1 000 $ en cartes-cadeaux de Métro et j’avais acheté pour 500 $ en foie gras pour m’assurer que ça n’arriverait plus! », a-t-il déclaré dans un éclat de rire.



Cuisinier depuis 21 ans, il a travaillé notamment pour La petite gourmette à Sainte-Julie, puis aux restaurants Novello et Le Tire-bouchon à Boucherville. Après son passage à l’émission, il a parfait son art en travaillant notamment à San Francisco pour un restaurant trois étoiles au Guide Michelin et il a suivi un perfectionnement à l’École de pâtisserie professionnelle Valrhona à New York.



Frédéric Dufort s’est dit qu’il est « peut-être masochiste » de s’être laissé tenter une deuxième fois par l’aventure des Chefs, lui qui est déjà fort occupé en étant chef exécutif dans quatre brasseries françaises Chez Lionel et deux nouvelles brasseries japonaises Iru Izakaya, mais il persiste et signe. « Ça va être le fun! Les « twists » qu’on nous lançait lors des émissions Les Chefs, on vit ça à tous les jours! », a-t-il lancé dans le brou-ha-ha d’un de ses restaurants.