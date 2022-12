Un homme de 95 ans décède dans un incendie à Boucherville

Un Bouchervillois âgé de 95 ans est décédé hier lors d’un incendie à sa résidence. Le 5 décembre vers 16 h 15, les services de police et de sécurité incendie ont été appelés pour un feu dans une résidence située au 917 Charles-Roy, à Boucherville.

Un homme âgé de 95 ans y a été retrouvé inanimé. Son décès a été constaté à l’hôpital. Une scène de crime a été érigée et les enquêteurs sont sur les lieux ce matin pour trouver les circonstances de l’incendie. À première vue, l’incendie semble être de cause accidentelle.