Recrutement : Portes ouvertes en campus jeunesse

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est tiendra des portes ouvertes dans ses campus jeunesse de Longueuil et de Chambly les 6 et 7 décembre prochain de 16 h à 20. Les candidats auront l’occasion de rencontrer les équipes, discuter avec les gestionnaires et visiter le campus afin de découvrir un environnement stimulant et valorisant. Plusieurs opportunités d’emploi à temps complet et partiel sont disponibles soient éducateur, psychoéducateur, agent d’intervention, gardien de résidence et moniteur en éducation. Les candidats sont encouragés à se présenter avec leur curriculum vitae au Campus de Chambly le mardi 6 décembre de 16 h à 20 h (1501, avenue de Salaberry, Chambly) et au Campus de Longueuil le mercredi 7 décembre de 16 h à 20h (1255, rue Beauregard, Longueuil) Les personnes intéressées peuvent consulter les événements Facebook pour signifier leur intérêt. L’équipe jeunesse du CISSS de la Montérégie-Est attend les candidats avec impatience.