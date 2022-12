Élection partielle dans le district 1 à Sainte-Julie: rencontres citoyennes et porte-à-porte pour le candidat Sylvain Dubuc

C’est dimanche le 11 décembre prochain, de 10 h à 20 h, à l’école du Moulin que se tiendra l’élection partielle dans le District 1 – Belle-Rivière – Ringuet.



Sylvain Dubuc, le candidat de La voix des citoyens – Équipe Mario Lemay, a sillonné le district depuis déjà 5 semaines. « Je suis fier d’avoir pu vous rencontrer et être à votre écoute. Je profite de l’occasion pour remercier les Julievillois de m’avoir chaleureusement ouvert leur porte et d’avoir pris quelques minutes de leur temps pour échanger avec moi », précise monsieur Dubuc.



Sylvain Dubuc habite notre belle ville depuis 46 ans et il connait très bien le secteur Belle-Rivière – Ringuet. « Mon implication bénévole au niveau de plusieurs activités de loisirs et en tant que président de la parade de Noël sont des expériences citoyennes importantes dans ma démarche pour représenter les citoyens du quartier au conseil municipal », précise monsieur Dubuc.



Les défis post pandémie ne manquent pas, dont la sécurité dans les parcs et dans les zones scolaires, diversifier les activités sportives pour les adolescents et les adultes, dynamiser la vie de quartier par l’organisation de différentes activités pour toutes les tranches d’âge, la mise en œuvre de pistes de solutions afin de pallier aux manques de logements abordables et plusieurs autres dossiers. « Afin de compléter notre équipe, nous avons besoin d’un conseiller dynamique, engagé, avec des connaissances terrain qui nous permettrons de rejoindre les préoccupations des citoyens du district, et monsieur Dubuc a développé ces connaissances depuis le nombre incalculable d’années de bénévolat dédiées à la communauté », précise monsieur Lemay.



Le 11 décembre prochain sera l’occasion de voter Sylvain Dubuc candidat de La voix des citoyens – Équipe Mario Lemay.