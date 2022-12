Suzanne Roy annonce une aide de 25 000 $ afin d’apporter un peu de réconfort aux plus démunis durant la période des Fêtes

Madame Suzanne Roy, députée de Verchères, ministre de la Famille et ministre responsable de la Montérégie, a annoncé une contribution financière de 25 000 $ à cinq organismes communautaires de la circonscription de Verchères dans le cadre du programme de soutien à l’action bénévole. Cet appui permettra aux organismes qui recueillent les dons pendant la Guignolée de soutenir et d’apporter un peu de réconfort aux plus démunis des municipalités de Calixa-Lavallée, de Contrecoeur, de Varennes, de Verchères, de Sainte-Julie et de Saint-Amable durant le temps des Fêtes.



Le Centre d’action bénévole de Contrecoeur, le Centre d’entraide bénévole de Saint-Amable, l’Action bénévole de Varennes, la Maison de l’Entraide de Sainte-Julie et le Comité d’entraide de Verchères sont des organismes enracinés dans le comté de Verchères depuis plusieurs années, ils œuvrent à tisser des liens au sein de la communauté et à offrir de précieux services aux familles, aux aînés ainsi qu’aux personnes les plus vulnérables.



Très concernée par le nombre de plus en plus grand de familles en situation précaire, Madame Roy a à cœur d’aider les organismes communautaires de la région. Elle a donc profité de la visite, à son bureau de circonscription, des directrices et directeurs des organismes Guignolée pour discuter des enjeux qui touchent le milieu communautaire et les remercier chaleureusement pour leur travail essentiel.



« La guignolée est d’autant plus importante cette année alors que la population fait face à une hausse du coût de la vie. C’est la période de l’année la plus importante pour les organismes communautaires qui recueillent des dons, ils comptent sur notre générosité. Tout au long de mon mandat, ce sera une priorité d’aider et de soutenir les organismes de mon comté. Les aides du programme de soutien à l’action bénévole seront donc octroyées aux organismes de chez nous pour venir en aide aux gens de chez nous », a mentionné Suzanne Roy, députée de Verchères



Le programme de soutien à l’action bénévole est une aide financière pour les organismes qui s’efforcent de combler les besoins de leur communauté dans les secteurs du loisir, du sport ou de l’action communautaire.



Le projet soumis peut concerner l’organisation d’une activité, l’achat d’équipement léger ou le soutien aux projets d’aide à la communauté.



Les organismes doivent soumettre leur demande à suzanne.roy.verc@assnat.qca.ca