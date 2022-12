Nouvelle convention collective pour les employés de la Régie intermunicipale de l’eau potable

La Régie intermunicipale de l’eau potable (RIEP) Varennes, Sainte-Julie, Saint-Amable et le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) ont conclu une entente d’une durée de 7 ans pour le personnel syndiqué du groupe métier. C’est en présence des élus, des représentants patronaux et des représentants syndicaux que la nouvelle convention collective a été signée le mardi le 25 octobre



Cette entente réaffirme la confiance de l’organisation à l’égard du savoir-faire de ses employés de métier ainsi que leur expertise pour ce service essentiel. Elle est fidèle au cadre financier établi et comporte une indexation salariale moyenne de 2,6 % sur une période de 7 ans. Les parties patronales et syndicales se sont entendues pour signer une convention qui prévoit, entre autres, une bonification du régime de retraite ainsi que du régime de santé.



Le président de la RIEP et maire de Varennes, Martin Damphousse, et le président du Syndicat canadien de la Fonction publique (SCFP) local 1965, Michel Dumont, se sont affirmés heureux de ces négociations qui se sont déroulées dans un climat sain, respectueux et harmonieux. Les bonnes relations entre les parties ont promptement facilité l’atteinte des objectifs communs soit, le bien-être des employés et la qualité du service aux citoyens.