De nouvelles valeurs organisationnelles pour la Régie de police

À la suite de la refonte de son identité visuelle, la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent a adopté de nouvelles valeurs organisationnelles, le 24 janvier. En effet, les 17 maires et mairesses siégeant sur le CA ont voté en faveur des recommandations du comité en optant pour les valeurs de l’intégrité, du respect et de l’engagement pour définir l’organisation.



Plus spécifiquement, la valeur de l’intégrité fait appel au fait que le policier, ou tout membre du personnel de la Régie, se doit d’être exemplaire, irréprochable, agir en toute loyauté et conformément aux normes de conduite les plus strictes afin de préserver la confiance du public. De la même façon, il importe que le policier, ou tout membre du personnel, agisse avec respect en plaçant le citoyen au cœur de ses préoccupations, en accordant sciemment et sincèrement de la considération à son prochain et en faisant preuve de réserve en toutes circonstances. Finalement, le policier, ou tout autre membre du personnel, se doit de démontrer de l’engagement envers sa profession en s’investissant de façon constante et rigoureuse, tant professionnellement que socialement, et en déployant des efforts pour stimuler son sentiment d’appartenance.



Les valeurs ont été déterminées par un comité formé à cet effet. Le comité a établi les bases de sa réflexion sur la précédente planification stratégique, ainsi que sur les différentes politiques de l’organisation. Après de nombreuses rencontres, le comité a désigné une dizaine de valeurs organisationnelles qui ont été présentées aux 350 membres de la Régie via un sondage portant sur l’identité visuelle. L’objectif de cette consultation qui a eu lieu en mai 2023 était de confirmer la cohésion des démarches du comité et d’assurer la représentativité des valeurs ciblées. Au total, 246 employés et élus ont répondu au questionnaire.



En plus d’influencer la culture du personnel civil et policier de la Régie dans les années à venir, les valeurs choisies détermineront les actions à prendre par et pour l’organisation, et finalement, elles orienteront les prochaines décisions.