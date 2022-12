Exposition de crèches à la basilique Sainte-Anne de Varennes

06La paroisse tient une exposition de crèches dans la sacristie de la basilique Sainte-Anne de Varennes. Une vingtaine de crèches sont présentées : des petites et des grandes… de chez nous et du monde…fabriquées par des artistes et des artisans…présentées par des collectionneurs… évoquant des souvenirs de voyage… reçues en héritage familial.



L’exposition peut être visitée jusqu’au 18 décembre :

Les samedis de 10h à 16h30

Les dimanches de 9h à 16h30

Du lundi au jeudi de 15h30 jusqu’à 16h30.



Les célébrations du temps des fêtes à la basilique Sainte-Anne

24 décembre : messes à 17h et 21h.

25 décembre : messe à 10h

31 décembre : messe à 16h30

1er janvier : messe à 10h.



Pour information : 450-652-2441 poste 0.