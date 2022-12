12 jours d’action contre les violences faites aux femmes… à longueur d’année!

Le 25 novembre est la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, et elle marquait le début des 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes. Plusieurs organismes ont préparé des activités lors de cette campagne, dont le Centre de femmes Entre Ailes situé à Sainte-Julie, qui accueille les dames de partout dans la région.

Lors de ces journées, et même à longueur d’année, les responsables du Centre vont rappeler que les petits gestes comptent aussi pour déraciner les violences et qu’ils sont des occasions d’ouvrir la conversation avec son entourage, de prendre la parole et de montrer concrètement sa solidarité. Rappelons à ce sujet que le ruban blanc est le symbole de la lutte contre la violence faite aux femmes. Celui-ci est né au Canada en 1991, à la suite du massacre de quatorze jeunes femmes, le 6 décembre 1989, à l’école Polytechnique de Montréal.

Des actions de sensibilisation ont été organisées à l’hôpital Pierre-Boucher et aux supermarchés IGA Extra de Sainte-Julie et de Saint-Amable. Des bénévoles d’Entre Ailes ont remis à cette occasion des rubans blancs ainsi que de l’information sur les ressources pour les femmes victimes de violence sur le territoire, car faire connaitre les ressources existantes autour de soi, c’est déjà en soi une action essentielle.

Le 6 décembre dès 13 h 30, une conférence gratuite est présentée en ligne et elle porte sur le soutien pouvant être offert aux victimes de violence conjugale, tant par l’entourage qu’en milieu de travail. Comment les proches peuvent-il aider une victime de violence conjugale? Comment savoir reconnaître les signes avertisseurs de la violence conjugale en milieu de travail? Il est possible de s’inscrire à cet événement en allant sur la page Facebook de Entre Ailes.

Rappelons en terminant que l’organisme cherche à accompagner les femmes vers une prise de conscience des inégalités sociales qui affectent leurs conditions de vie. Il permet ainsi aux femmes de se percevoir elles-mêmes comme des agentes de changement et des citoyennes actives qui participent à la vie démocratique et sociale.

Pour informations, composez le 450 649-0658 ou se rendre au local 118 du Pavillon Thérèse-Savard-Côté situé au 477, boul. Jules-Choquet à Sainte-Julie.











Si vous êtes victime ou témoin de violence, n’hésitez pas à contacter une ressource d’aide et d’écoute, dont SOS violence conjugale au 1 800 363-9010, et Info-aide violence sexuelle au 1 888 933-9007. Le Centre de femmes Entre Ailes à Sainte-Julie : 450 649-0658 ou se rendre au local 118 du Pavillon Thérèse-Savard-Côté au 477, boul. Jules-Choquet à Sainte-Julie.