Frederico Boris Iuliani, un candidat avec une approche différente et rassembleuse

La campagne du candidat indépendant va bon train et les réactions des citoyennes et citoyens sont très positives. «Je suis en faveur d’une approche proactive qui tend la main aux Julievilloises et aux Julievillois. Il n’est pas question, à aucun moment, d’être dans l’opposition ou d’être en conflit avec l’administration actuelle, sans pour autant faire preuve de complaisance. »



Selon Frederico Boris Iuliani, le rôle d’un conseiller de ville, c’est d’être proche des gens, à l’écoute et de faire en sorte qu’ils puissent s’exprimer librement et obtenir des réponses à leurs questions légitimes. D’ailleurs, les gens rencontrés lors des porte-à-porte lui demandent des questions bien précises sur ses visées et son programme.



«Je compte proposer la création d’un plan stratégique qui a pour but de construire une vision collective, laquelle sera un guide de travail pour les diverses directions administratives. L’objectif est d’inclure les divers organismes et autres intervenants, mais de s’assurer que les simples citoyens soient aussi présents à ce grand remue-méninges. Il faut être mobilisateur, faire en sorte que notre communauté soit dynamisée et impliquée.»



« Il faut bonifier l’accès à une vie culturelle, créer un événement signature qui nous distingue comme municipalité. Songer à un lieu de diffusion pour des spectacles. Il faut aussi une politique claire pour soutenir les organismes sans but lucratif locaux, lesquels sont un moteur de la santé de notre collectivité. Sainte-Julie est certes une ville très accueillante pour les jeunes familles et les ainés, mais il faut aussi trouver des solutions afin de bien s’occuper de nos adolescents et contribuer à leur épanouissement»



Frederico Boris Iuliani est donc un candidat indépendant sérieux dans son engagement envers sa communauté, lequel est visible sur le site julievillois.com