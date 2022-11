Un objectif de 425 000 $ pour la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud

La Guignolée des médias de la Rive-Sud est de retour pour une 21e édition. Jusqu’au 30 décembre, les citoyens sont invités à faire preuve de générosité car les temps sont encore plus difficiles pour de nombreuses familles.

« L’insécurité alimentaire étant l’une des principales conséquences directes de la crise actuelle, cette vaste opération d’entraide est donc plus nécessaire que jamais », précise le porte-parole de la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud (GGMRS), Luc Poirier, entrepreneur bien connu.

Le 1er décembre est une date à retenir car c’est durant cette journée que se tiendra la traditionnelle collecte de rue. « Toutefois et en raison des enjeux de santé publique, nous demeurons convaincus que vos dons en ligne seront aussi nombreux que l’an dernier afin de rendre possible que ce jeudi 1er décembre soit une grande journée de solidarité. Un appel du fond du cœur aux entreprises, organisations et individus est lancé afin qu’ils se mobilisent au sein de leur milieu », mentionnent les organisateurs.

Parmi la liste des grands donateurs, les Caisses Desjardins ont annoncé une contribution de 10 000 $, et la ville de Boucherville un don de 5 000 $.

L’objectif fixé est de 425 000 $ en dons en argent et en denrées. Tous les dons seront remis à 21 organismes accrédités, dont le Comité d’entraide de Boucherville, qui aident les personnes défavorisées et qui font du dépannage alimentaire de façon soutenue.

615 bénévoles mettront la main à la pâte pour faire de cette guignolée un succès. Les dons peuvent être faits dans certaines pharmacies du Groupe Jean Coutu, chez Maxi, chez Provigo, chez Ikea, à la boulangerie Ange ou en ligne au ggmrs.org/dons.