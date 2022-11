Le Sentier du père Noël, spécial 350e anniversaire de Varennes, à visiter les 2 et 3 décembre!

Les 2 et 3 décembre prochains, petits et grands Varennois sont invités à célébrer l’arrivée de la période des Fêtes au Sentier féérique du père Noël, situé dans le Boisé du Moulin, derrière l’école secondaire le Carrefour.



Dans l’esprit grandiose du 350e de Varennes, cette cinquième édition du parcours illuminé promet d’enchanter toute la famille avec ses personnages ludiques, sa troupe de percussionnistes et les animateurs de la bande Radio-V qui seront en direct d’un igloo. Même les lutins coquins seront de la fête pour jouer de joyeux tours le long du chemin.



L’incontournable père Noël recevra les enfants dans son traîneau, tout près de sa cour arrière équipée de jeux lumineux amusants. Les participants auront aussi accès à un coin chaleur, du chocolat chaud, un kiosque photo rigolo piloté par un photographe professionnel ainsi qu’une boîte aux lettres pour envoyer leur carte postale au père Noël.



Cette activité, répartie sur deux jours, de 17 h à 21 h, exige une Carte loisirs valide ou une preuve de résidence de la Ville de Varennes. Aucune inscription n’est requise. Pour mettre à jour ou se procurer une Carte loisirs, veuillez suivre les instructions accessibles sur le site Internet de la Ville ou téléphoner au 450 652-9888, poste 0.



Tous les détails concernant l’activité et l’horaire sont disponibles sur la page de l’événement au https://ville.varennes.qc.ca/evenements/sentier-du-pere-noel