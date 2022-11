Un hommage aux entrepreneurs de la région lors des Prix Mérite des entreprises de la MRC

Dans le cadre des Prix Mérite des entreprises (PME) de la MRC de Marguerite-D’Youville, près de 200 personnes étaient réunies le 15 novembre dernier au Club de golf de la Vallée du Richelieu à Sainte-Julie, afin de reconnaître la contribution des entreprises au développement du territoire tant sur le plan économique, social qu’environnemental. Au total, neuf prix ont été remis lors de cette soirée soulignant les nombreux succès des entrepreneur(e)s de la région. Également, le prix Marc Saint-Cerny a été décerné à M. Serge Bissonnette, un citoyen exemplaire qui s’est illustré par son engagement et son implication citoyenne sur une longue période pour l’amélioration de sa communauté.



Organisés tous les deux ans par le Service de développement économique (SDE) de la MRC de Marguerite-D’Youville, les Prix Mérite des entreprises ont pour but de récompenser les efforts de six entreprises, soit une par ville de la MRC et aussi d’offrir une belle soirée de réseautage aux entrepreneur(e)s et aux partenaires d’affaires du territoire.



« Bravo à tous les lauréat(e)s de cette année! Nous ne pouvons qu’admirer leur ténacité et aussi leur désir de se surpasser dans différents secteurs. Leur implication est essentielle afin de poursuivre le développement de la MRC qui connaît une croissance autant démographique qu’économique. De beaux projets seront réalisés sur notre territoire dans les prochaines années et nous ne pouvons qu’envisager avec optimisme l’avenir qui se dessine devant nous, lorsque nous constatons les belles réussites des entrepreneur(e)s que nous honorons ce soir », a mentionné le préfet de la MRC et maire de Varennes, M. Martin Damphousse.



Les candidatures des entreprises ont été évaluées par un comité de sélection selon plusieurs critères et six thèmes, soit le développement durable, le virage numérique, l’exportation, l’innovation, l’achat local et les ressources humaines.



En 2022, les lauréat(e)s des Prix Mérite des entreprises sont :



• Carrosserie Passion, de Calixa-Lavallée. Malgré qu’il ait changé de nom au fil du temps, le garage Carrosserie Passion existe depuis 60 ans. Carrosserie Passion offre des services de débosselage, peinture et redressage de châssis, ainsi que le remplacement de pare-brise, l’estimation d’assurance et la réparation mécanique mineure.



• Location Contrecœur, de Contrecœur. L’entreprise a été fondée en 1985, puis rachetée en 2007 par la famille Leclaire pour devenir Location Contrecœur 2007 inc. Il y a quatre ans, le commerce a déménagé dans un nouveau local, puis procédé à son agrandissement en 2020. Il dispose maintenant d’un espace de plus 8000 pieds carrés. La croissance de l’entreprise a entraîné l’embauche de plusieurs nouvelles ressources. Tous les produits de location et de vente, ainsi que les services de réparation de l’entreprise sont disponibles en ligne.



• Co-Ref ltée, de Saint-Amable. Fondée en 1985, Co-Ref ltée est une entreprise familiale spécialisée dans le domaine de la ventilation, réfrigération et les contrôles dans les secteurs commerciaux, résidentiels et institutionnels. Le service d’entretien préventif afin de prolonger la qualité et la durée des équipements est aussi offert et ce, à prix compétitif. Récipiendaire du prix LADN détermination et finaliste des prix Excellence de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud, Co-Ref ltée est une entreprise en pleine croissance.



• Dermolab Pharma, de Sainte-Julie. Fondée en 1985, Dermolab Pharma œuvre dans le domaine des produits cosmétiques, pharmaceutiques et de santé naturelle. L’entreprise propose un environnement pharmaceutique OTC dans lequel elle conçoit, fabrique et conditionne des produits sous forme liquide et semi-liquide pour le marché canadien et international. Localisé dans une usine moderne à proximité de Montréal, son laboratoire de recherche et développement se spécialise dans la formulation et la fabrication sur mesure de produits novateurs à échelle commerciale. Les équipements polyvalents de l’entreprise permettent de conditionner une multitude de produits dans différents formats tels que pots, bouteilles, pompes, tubes et formats industriels.



• Délices de la forêt Valli, de Varennes. Créée en 1998, Délices de la forêt Valli se spécialise dans la distribution, la transformation, l’entreposage et l’importation de produits alimentaires haut de gamme provenant de 23 pays. En 2008, Délices de la forêt fait l’acquisition de Valli, une entreprise familiale, établie depuis 1970 au Canada originaire de Valli en Italie. Détenant plus de 50 années d’expertise, les produits Valli sont reconnus par les marchés nord-américains, particulièrement, pour leurs marinades savoureuses préparées selon leurs recettes traditionnelles et authentiques. L’entreprise privilégie les relations directes avec les agriculteurs locaux ce qui contribue, par l’élimination d’intermédiaires, à un meilleur contrôle de la qualité et nous permet d’offrir des prix très concurrentiels.



• Larose Guyon, de Verchères. Larose Guyon est une entreprise de design qui offre une variété de luminaires haut de gamme, 100% faits au Québec. Ils s’occupent personnellement du design, de la finition et de la mise en marché des luminaires. L’entreprise profite de l’aide de fournisseurs qui sont munis d’outils spécialisés, tel que la découpe au laser de l’acier et le plaquage de celui-ci. Toutes les ventes sont effectuées sur commande pour offrir un service personnalisé à la clientèle.



Une formule rehaussée

Rappelons que pour cette édition 2022, l’événement a été rehaussé de trois nouvelles catégories afin de dynamiser l’ancienne formule et aussi dans le but d’honorer plus d’entreprises s’étant démarquées au cours des dernières années.



Dans le cadre de cette soirée, l’équipe du SDE a récompensé l’entreprise Scène Étique de Varennes avec son prix « Caméléon ». Cette nouvelle reconnaissance avait comme but de souligner les efforts d’une entreprise qui a fait preuve de résilience et qui a pu s’adapter pour passer à travers la pandémie dans les deux dernières années.



Lors de l’événement, deux autres nouveaux prix ont été offerts par la Caisse Desjardins des Patriotes. Le prix « Employeur remarquable » a été décerné à Gestion Horizon de Varennes et le prix « Commerce électronique » à Tout en pot de Sainte-Julie.



Cette soirée des Prix Mérite des entreprises de la MRC de Marguerite-D’Youville a été possible grâce à l’appui financier de plusieurs précieux partenaires, dont le Port de Montréal, Dermolab Pharma et les Délices de la forêt Valli.



Une vidéo de chacune des entreprises lauréates peut être visionnée sur le site Internet de la MRC de Marguerite-D’Youville au www.margueritedyouville.ca.