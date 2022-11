Les meilleurs artisans du boudin au Québec sont honorés à Boucherville

Les meilleurs boudins au Québec sont conçus par des artisans de Québec, de Sainte-Foy, de Montréal, de Repentigny, de Marieville et de Boucherville.

Les prix Délys de l’Association québécoise du Goute-Boudin de Boucherville ont été décernés le 13 novembre dernier au cours d’un banquet tenu au centre multifonctionnel Francine-Gadbois.

Quelque 165 personnes ont pris part à cette soirée qui honorait les meilleurs producteurs du Québec.



Les lauréats sont :



Prix Délys pour le meilleur boudin classique



Délys Or : le restaurant Pied Bleu de Québec

Délys Argent : le traiteur Comptoir Espace Gourmand de Boucherville

Délys Bronze : le restaurant La Fenouillière de Sainte-Foy (Québec)



Prix Délys pour le meilleur boudin créatif



Délys Or : le restaurant La Maison du Rôti à Montréal

Délys Argent : la boucherie La Chair Exquise à Repentigny

Délys Bronze : les Fermes Pro Bouffe (PB) de Marieville



Valoriser le boudin

L’objectif de ce concours annuel est de valoriser la qualité du boudin québécois et le travail des artisans d’ici œuvrant dans des établissements de charcuterie ou de restauration, et de promouvoir la valeur culturelle et patrimoniale de ce mets et, à travers lui, les spécificités culturelles et touristiques bouchervilloises et québécoises, explique la présidente de l’Association québécoise du Goute-Boudin de Boucherville Florence Junca-Adenot. Ce concours est organisé annuellement, depuis quatre ans, en collaboration avec la Confrérie des Chevaliers du Goûte-Boudin de Mortagne-au-Perche, en France.

La sélection

Le 22 octobre dernier, les participants au concours ont soumis 39 échantillons de boudins classique et créatif aux 28 membres du jury afin de les séduire. Ceux-ci ont goûté et évalué à l’aveugle ces produits pour une première sélection. L’association a ensuite fait appel à cinq professionnels de métiers de bouche pour procéder à la sélection finale.

Deux nouveaux Chevaliers du Goûte-Boudin

Au cours de la soirée de remise des Délys, la présidente de l’AQGBB et Grand-maître, Florence Junca-Adenot, a adoubé deux nouveaux chevaliers, soit Me Bernard Giroux et Françoise Bertrand présidente-directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ).

Ces deux nouveaux Chevaliers ont prêté serment et promis de faire la promotion du produit au Québec.