Soirée d’information et de consultation sur l’aménagement d’un futur parc nature à Boucherville

La Ville de Boucherville invite l’ensemble des citoyens à participer à une soirée d’information et de consultation au sujet de l’aménagement futur d’un parc nature qui sera situé sur le site de l’ancienne carrière Rive-Sud ou Landreville (angle des rues d’Anjou et de Montbrun), le 29 novembre prochain, à l’hôtel de ville. La Ville souhaite connaître les attentes et le point de vue des citoyens avant de faire élaborer un concept d’aménagement pour le parc.

Pourquoi participer ?

D’une superficie de 219 083 m², cet espace comprend un plan d’eau, des boisés au pourtour, une butte de plusieurs mètres de hauteur et un espace qui pourrait accueillir des équipements pour la population (ex. : bâtiment de services, stationnement, aire de jeux, terrains sportifs, etc.).

Les possibilités étant nombreuses, la Ville veut savoir comment les principaux intéressés ont envie de profiter de ce lieu : quelles activités extérieures ont-ils envie de pratiquer ? Par quels moyens de transport ont-ils l’intention de s’y rendre ? La soirée d’information et de consultation du 29 novembre est le moment pour les Bouchervillois d’en savoir davantage sur cet espace vert et de faire part de leurs envies. Un concept sera ensuite discuté et présenté aux citoyens.

Comment participer ?

En personne

Mardi 29 novembre 2022 à 19 h

Centre administratif Clovis-Langlois (hôtel de ville)

Salle Pierre-Viger

500, rue de la Rivière-aux-Pins à Boucherville

À distance (en direct sur Facebook)

Mardi 29 novembre 2022 à 18 h 45

Sur la page Facebook de la Ville de Boucherville (@VilleBoucherville, facebook.com/VilleBoucherville)

À noter qu’un événement Facebook a été créé pour l’occasion. Les personnes qui signifient leur intérêt à y participer recevront une notification avant le début de la diffusion en direct.

Sur la plateforme Trait d’union

À partir du 16 novembre prochain, une boîte à idées sera accessible sur la plateforme de consultation publique Trait d’union de la Ville de Boucherville, plus particulièrement sur la page du projet Aménagement d’un futur parc nature. Les participants pourront également suivre l’évolution du projet et les prochaines étapes de consultation sur cette plateforme (boucherville.ca/traitdunion).



Contexte

L’entreprise Sanexen a été mandatée par le propriétaire de l’ancienne carrière Rive-Sud pour réhabiliter ce terrain, qui sera ensuite légué à la Ville de Boucherville. Lorsque la Ville prendra possession du site, c’est elle qui en fera l’aménagement en fonction des idées reçues de la population.

Depuis plusieurs années, la Ville de Boucherville encadre l’entreprise Sanexen pour les travaux de réhabilitation du site afin de minimiser les impacts des travaux sur la population avoisinante.

Pour en savoir plus sur l’historique du projet et sur les travaux réalisés par Sanexen jusqu’à maintenant, visitez le crsvoisinage.com.