Les travaux de réhabilitation de l’ancienne carrière Landreville seront terminés en 2025

Les travaux de réhabilitation du site de l’ancienne carrière Landreville devront finalement être terminés en 2025. Selon le protocole d’entente entre Sanexen, maître d’œuvre des travaux amorcés en août 2018, et la Ville de Boucherville, les travaux étaient prévus sur cinq ans, pour être finalisés en 2023, avec une possibilité de prolongation de deux ans.

La réception des sols et des matériaux pour remblaiement de la carrière se fait présentement à un rythme moins rapide que par le passé. En date du 6 septembre, 2 622 571 tonnes métriques ™ de matériaux ont été reçues sur une possibilité de 4,4 millions de tonnes métriques autorisées. Cela représente près de 60 % des matériaux requis pour le remblayage du site.

À titre comparatif, en 2022, la carrière a reçu en date du 26 septembre 215 555 tm de sols et de matériaux (23 000 tm/mois) ; alors qu’en 2021, elle en a reçu 525 199 tm (40 tm/mois); en 2020, 508 943 tm (46 tm/ mois); en 2019, 1 017 864 tm (82 000 tm/mois ); et en 2018, 323 616 tm (65 000 tm/mois.).

Jacques Dion de la compagnie Sanexen indique, pour expliquer cette diminution, qu’il y a eu un moratoire sur plusieurs grands travaux dans la région Montréalaise; que les travaux dans le tunnel L-.H.-La Fontaine affectent les transporteurs qui ne veulent plus traverser de Montréal vers la Rive-Sud; et que plusieurs projets de construction sont retardés.

Toutefois, il a précisé que des projets gouvernementaux ont été annoncés et que Sanexen est en bonne position pour prendre sa part. Par exemple, des travaux seront effectués sur l’autoroute 30 entre les autoroutes 10 et 20.

De l’argile dans le fond du lac

Par ailleurs, le fond du lac est creusé et la matière excavée sert à aménager une butte. Le lac aura une superficie de 46 000 mètres carrés et une profondeur maximale de deux mètres. Son fond sera recouvert d’argile exempte de matières organiques pour empêcher la pousse de végétation.

Un aménagement des berges est prévu avec des plantes désirables afin de prévenir la prolifération du phragmite et autres plantes envahissantes. Le sarrasin neutraliserait le phragmite.

Une fois les travaux de réhabilitation terminés, La Ville doit ternir une consultation sur la vocation du site et son aménagement.