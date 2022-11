Une première au Québec à Sainte-Julie: des drones pour réaliser un inventaire des arbres

Si les citoyens de Sainte-Julie voient des drones survolant leur secteur et un camion circulant dans les rues muni d’une caméra sur le toit, la situation n’a rien d’anormal et il s’agit en fait d’une première dans le monde municipal au Québec. En effet, l’entreprise Jakarto a été sélectionnée pour réaliser un inventaire intelligent et informatisé des arbres du territoire.

Rappelons à ce sujet que la Ville de Sainte-Julie a soumis au début de l’année un projet aux Défis Innovation Québec, géré par Écotech Québec, qui encouragent le jumelage d’entreprises québécoises innovantes avec des organisations publiques afin de développer des technologies propres.

La directrice générale de la Municipalité, Mélanie Brisson, a expliqué en conférence de presse, le 9 novembre dernier, que la Ville cherchait des solutions pour obtenir un inventaire informatisé et intelligent des arbres de son territoire ainsi que leurs caractéristiques, c’est-à-dire les essences, les genres, les dimensions, l’état de santé, le degré de croissance, etc.

Le projet proposé par la Ville de Sainte-Julie a été sélectionné aux Défis Innovation Québec et, cette année, le secteur qui sera survolé par les drones sera les Hauts-Bois. Les drones seront opérés par des pilotes expérimentés qui veilleront à limiter l’impact sur la population.

Le président-directeur général de Jakarto, Félix Laroche, a précisé pour sa part qu’il a fallu cinq ans de recherches pour peaufiner cette technologie 100 % québécoise. « La Ville de Sainte-Julie nous a mis au défi de produire un inventaire arboricole le plus exhaustif possible en se basant sur les différentes technologies d’acquisition de données géospatiales disponibles sur le marché. Nous acceptons de relever ce challenge. Ceci ouvre la voie pour Jakarto de travailler à l’intégration de données LiDAR (Light Detection and Ranging) obtenues par drone, en complément de celles collectées par ses véhicules. Jakarto deviendra la première entreprise québécoise à utiliser le meilleur de ces deux mondes pour produire des inventaires arboricoles complets à l’échelle d’une ville. »

Sans frais pour la Ville!

Le coût de l’opération est estimé à près de 260 000 $, dont la moitié est financée par le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie du Québec, alors que l’autre moitié est assumée par Jakarto qui entend bien multiplier les mandats de ce genre auprès de plusieurs municipalités. Donc, la Ville n’aura aucun frais direct pour établir cet inventaire intelligent et informatisé.

« L’innovation est essentielle pour répondre aux nouveaux besoins des villes et permet aux municipalités d’agir comme agent de changement au bénéfice de l’environnement », a mentionné le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay. « C’est pourquoi la Ville est membre d’IVEO, un organisme qui agit comme courtier d’innovation en jumelant des municipalités avec de jeunes entreprises novatrices pour répondre à leurs besoins. »

« En obtenant un inventaire informatisé détaillé des arbres publics et privés sur son territoire, la Ville des Sainte-Julie contribuera à optimiser le rôle des arbres entre autres dans l’atténuation des changements climatiques », a renchéri Denis Leclerc, président et chef de la direction d’Écotech Québec. « Notre désir est que l’exemple de Sainte-Julie se propage à l’ensemble des municipalités au Québec. »











Les citoyens et entreprises désirant obtenir plus d’information sur les Défis Innovation d’Écotech Québec peuvent consulter le www.ecotechquebec.com/defis-innovation