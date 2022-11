Lancement de la Guignolée : Boucherville lance un appel à la générosité

La Ville de Boucherville est fière de s’impliquer auprès du Comité d’entraide de Boucherville (CEB) et de soutenir une cause aussi importante que celle de la Guignolée de Boucherville. Le maire Jean Martel, président d’honneur de la campagne pour une troisième édition consécutive, lance un appel à la générosité des Bouchervillois, particulièrement cette année, alors que plusieurs ménages sont éprouvés par la situation économique.

Avec un objectif d’amasser 75 000 $ en dons, d’offrir 200 paniers de Noël ainsi que

1 000 dépannages annuels, la Guignolée de Boucherville permettra non seulement à plusieurs familles de la communauté de passer un temps des Fêtes plus doux, mais également de regarnir le Garde-Manger du CEB de denrées alimentaires en prévision de l’année 2023.

Malheureusement, la pauvreté est présente partout et Boucherville n’y fait pas exception. C’est pourquoi la générosité des citoyens dans le cadre de la Guignolée de Boucherville prend toute son importance.

« C’est avec un plaisir renouvelé que je réitère mon engagement à titre de président d’honneur pour la campagne 2022. La Ville est heureuse de s’associer à une cause aussi importante qui améliore la qualité de vie de nombreuses familles en situation de grande vulnérabilité à Boucherville. Chaque année, je suis touché de constater à quel point la mobilisation de soutien de la population est forte à Boucherville. », souligne Jean Martel, maire de Boucherville et président d’honneur de la campagne.

Des dons en argent très précieux

Les dons en argent sont très importants pour le CEB cette année, puisqu’en raison de la situation économique difficile et instable, les demandes d’aide pourraient être plus grandes que par le passé. Les dommages collatéraux inhérents à l’inflation entraîneront certainement pour plusieurs concitoyens des pertes d’emploi, des hausses de leurs taux d’intérêt, des pertes monétaires au niveau des marchés boursiers notamment. Avec le soutien et la générosité de nos partenaires, chaque don de 20 $ permet au CEB de faire un achat d’une valeur de 40 $.

Pour contribuer autrement, chaque geste compte

Les citoyens peuvent également contribuer à la campagne du Petit Deux par un ajout volontaire de 2 $ à leur facture lors d’un passage à la caisse chez l’un des partenaires participants, ou en allant déposer des denrées alimentaires aux points de chute dédiés. Tous les détails se trouvent au guignoleeboucherville.com.

Dépôt de denrées alimentaires

Samedis 12, 19 et 26 novembre, entre 9 h 30 et 15 h 30 :

• Provigo, 1001, boul. De Montarville

• Métro Plus, 535, rue Samuel-De Champlain

• Maxi, 520, boul. du Fort-Saint-Louis

Lundi 14 novembre au vendredi 9 décembre, entre 9 h 30 et 15 h 30 :

• Scardera fleurs et jardins, 850, chemin de Touraine



Renseignements

guignoleeboucherville.com

Comité d’entraide de Boucherville