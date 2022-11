Le service de navette fluviale entre Boucherville et Montréal prolongé jusqu’au 11 décembre!

Le service de navette fluviale entre le quai municipal de Boucherville et le parc de la Promenade-Bellerive, dans l’est de Montréal, sera prolongé jusqu’au 11 décembre, a annoncé la députée de Montarville, Nathalie Roy.



Ce service gratuit fait partie des mesures d’atténuation déployées dans le cadre des travaux de réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. La date de reprise du service au printemps 2023 sera confirmée dès que possible.



Les quais sont desservis par plusieurs lignes d’autobus de la Société de Transport de Montréal (STM) et du Réseau de Transports de Longueuil (RTL) :

• Boucherville (RTL) : 61 (bus gratuit), 82, 86, 87, 284

• Promenade-Bellerive (STM) : 22, 28 et 185





« La navette fluviale entre Boucherville et Montréal fait partie des nombreux plans disponibles afin d’éviter la voiture en solo. La prolongation du service jusqu’au 11 décembre est une excellente nouvelle, d’autant plus qu’on observe une hausse de la fréquentation depuis le début des entraves majeures. Chaque déplacement qui peut être effectué autrement qu’en voiture compte et j’invite vraiment les citoyens à en faire l’essai; c’est un service fiable, agréable et gratuit! », a déclaré Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable



« Nous encourageons nos concitoyens à utiliser la navette fluviale. Quelle belle manière de se déplacer efficacement, tout en profitant de la tranquillité du fleuve et en évitant la congestion automobile. Les travaux au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine représentent un défi pour la mobilité dans notre région, mais des initiatives comme la navette fluviale contribuent à en limiter les répercussions », a pour sa part mentionné Nathalie Roy, députée de Montarville



« La navette fluviale est un moyen de transport collectif innovant, qui vient s’ajouter aux solutions mises en place pour procurer aux citoyens une panoplie d’options pour leurs déplacements, avec des temps de parcours performants. La capacité est disponible et nous invitons la population à se prévaloir de ces ressources », a dit Benoît Gendron, directeur général de l’ARTM