Élection dans le district 1 à Sainte-Julie: dépôt de la candidature de Sylvain Dubuc

C’est avec enthousiasme que Sylvain Dubuc, candidat dans le district Belle-Rivière – Ringuet, pour La Voix des Citoyens – Équipe Mario Lemay, a déposé sa mise en candidature pour l’élection partielle qui sera déclenchée le 11 novembre prochain.

Au total, en seulement quelques jours, plus de cent vingt-cinq signatures ont été recueillies pour assurer sa mise en candidature. Cette période est un moment privilégié

pour échanger avec les citoyens sur les enjeux municipaux, plus spécifiquement ceux du district, et de confirmer leur intérêt à soutenir sa candidature. « Sylvain Dubuc a grandi dans le district, ses parents y demeurent toujours, et je sais que c’est un homme très engagé envers sa communauté, je ne suis donc pas surpris qu’il soit déjà prêt à déposer sa candidature. » mentionne le maire, Mario Lemay.

De plus, la période de porte-à-porte est en cours dans le district depuis quelques jours, et nous vous invitons à profiter de cette opportunité afin de connaître notre candidat.

Quant à lui, monsieur Sylvain Dubuc, remercie les citoyennes et les citoyens qui l’ont accueilli si chaleureusement lors de ces rencontres et qui ont bien voulu soutenir sa mise en candidature. « De plus, je remercie les bénévoles dévoués qui m’accompagnent en cette période intensive de porte-à-porte, car mon objectif est de réussir à visiter la majorité des citoyens du district».

Monsieur Sylvain Dubuc aura donc un automne mouvementé. En tant que président bénévole du Défilé de Noël, dont l’événement arrive à grands pas, soit le 3 décembre prochain, et la période électorale, son agenda est complet. Son énergie, son dévouement et ses équipes de bénévoles qui le soutiennent lui permettront de relever ces défis.

Nous invitons les résidents à suivre le candidat de l’Équipe Mario Lemay via la page Facebook – lavoixdescitoyens.