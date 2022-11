Retour de la Guignolée traditionnelle de Sainte-Julie le 27 novembre

Pour une 27e année, La Maison de L’Entraide de Sainte-Julie organise LA GUIGNOLÉE DE SAINTE-JULIE, le dimanche 27 novembre 2022 de 11 h à 17 h.

Cette activité annuelle de solidarité permet de distribuer plus de cent paniers de Noël à des familles de notre ville qui vivent difficilement ces moments de réjouissance. De plus, tout au long de l’année, ces dons serviront au service d’aide alimentaire de la Maison de L’Entraide qui soutient actuellement plus de 25 familles, ce qui correspond à près de 60 personnes (adultes et enfants).

Nous acceptons des dons en argent et des aliments non périssables et non périmés (ultérieurs à 2022) afin de garantir la fraîcheur et la qualité des produits alimentaires.

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de: La MAISON DE L’ENTRAIDE avec mention : « Guignolée 2022 » et le faire parvenir à l’adresse suivante : Maison de l’Entraide, 500 Jules-Choquet #100 Sainte-Julie (Québec) J3E 1W6.Veuillez noter que des reçus d’impôt seront émis pour tout montant de 20 $ et plus.



Les denrées suggérées sont :

• Conserves (de poissons, de viandes, de soupes, de fruits et de légumes);

• Sauce pour pâtes;

• Beurre d’arachide;

• Craquelins;

• Purées de fruits;

• Céréales;

• Couscous;

• Lait à longue conservation;

• Farine;

• Huile;

• Café, thé, chocolat chaud;

• Articles d’entretien ménager (savons à vaisselles, à linges etc.);

• Les produits à éviter : aliments faits maison.

• Nous ne pouvons malheureusement pas distribuer de boissons alcoolisées, s.v.p. ne pas en donner.



Vous pouvez participer en donnant argent et denrées aux Guignoleux qui frapperont à votre porte, en déposant vos denrées aux différents points de chute de Sainte-Julie. Votre participation contribue de façon significative au succès de la Guignolée.



En notre nom et au nom des familles aidées, nous vous remercions et vous souhaitons de merveilleuses fêtes.

Pour plus d’informations communiquer avec Lise Caron par téléphone au 450 649-4569 ou 438 869-2131 ou par courriel maisonentraide.lisec@gmail.com.