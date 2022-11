Pour que chaque municipalité soit fière de sa bibliothèque

Lettre ouverte du maire de Varennes, Martin Damphousse





Il y a 10 ans aujourd’hui, une page d’histoire se tournait à Varennes avec un projet d’avenir prometteur qui visait à reconstruire notre bibliothèque multifonctionnelle afin qu’elle devienne un lieu d’exception et rassembleur pour la population varennoise. Avec la participation active des membres du conseil municipal, nous avons réussi à mettre sur pied un projet de grande envergure sur le plan des technologies de l’avenir et du développement durable qui suscite intérêt et admiration qui dépassent nos frontières. Stimulant le goût à la lecture, l’achalandage s’est accru. Les citoyennes et citoyens se sont approprié ce lieu unique qui compte une multitude de nouveaux espaces et services qui y sont offerts par un personnel accueillant et qualifié.

À travers la province, des dizaines de nouvelles bibliothèques inspirantes ont vu le jour dans la dernière décennie, témoignant de la vitalité de leurs municipalités. Les bénéfices des bibliothèques sont innombrables, tout comme les services qu’elles offrent aux citoyennes et aux citoyens. Différents critères font que ces bibliothèques se démarquent des autres, je peux en nommer quelques-uns que ce soit du personnel dévoué et compétent, un lieu accessible et ouvert à toutes et à tous, des collections riches et diversifiées, tout contribue à faire d’elles des lieux vivants et inspirants pour la communauté!

À cet effet, je suis très fier de déclarer que la Ville de Varennes a atteint le niveau 5 avec une note de 86 % dans le cadre du programme BiblioQUALITÉ, une collaboration de l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) et du Réseau BIBLIO du Québec. Ce ruban 5 souligne l’excellence des services offerts à la population et a été obtenu après l’évaluation de différents critères. Sur une base objective et durable, ce programme veut reconnaître les efforts d’investissements faits par les municipalités dans leurs bibliothèques publiques. Cinq aspects de la bibliothèque, si chère aux citoyennes et aux citoyens de Varennes, ont été évalués et pris en compte. La superficie et le nombre de places assises du bâtiment durable unique et capable de générer sa propre énergie, la multitude de nouveaux espaces, les services offerts et le personnel qualifié font de la Bibliothèque de Varennes un lieu de qualité. Je peux le dire haut et fort aujourd’hui, notre bibliothèque est un lieu riche et accueillant, grâce aux investissements de la municipalité de Varennes et elle témoigne de notre vitalité.

Et si, à travers toutes les municipalités du Québec, on se donnait le défi d’offrir à nos citoyennes et à nos citoyens des bibliothèques de la plus haute qualité? Je voudrais inciter toutes les mairesses et tous les maires à repenser aux bienfaits et aux bénéfices qu’une bibliothèque redonne à sa communauté et à ce que nous pouvons faire nous, en tant qu’élues et élus, pour prioriser leur importance.