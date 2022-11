Le Bloc Québécois reçoit favorablement la demande du secrétaire d’État américain

Le Bloc Québécois accueille favorablement la suggestion des États-Unis à l’effet que le Canada puisse devenir un leader pour aider le peuple haïtien. Le peuple haïtien souffre d’une crise sociale majeure alors que des groupes armés sèment la terreur auprès de la population et contrôlent des infrastructures essentielles, ainsi que de larges parties du territoire. Cette situation mène à une crise humanitaire désastreuse et le pays ne cesse de s’enfoncer davantage. Le gouvernement haïtien a demandé l’aide de la communauté internationale, sans obtenir d’engagements clairs pour le moment. La nature d’une éventuelle intervention canadienne devra toutefois être clarifiée par le gouvernement, et toute intervention devra être réalisée en concertation avec la communauté internationale.



« Les Haïtiens souffrent de l’une des pires crises à avoir frappé le pays depuis plusieurs décennies. Comme le gouvernement américain, nous croyons que le Canada n’en fait pas assez et doit faire plus pour venir en aide à nos sœurs et nos frères haïtiens. Nos liens privilégiés avec Haïti, tant au niveau de la diaspora haïtienne vivant au Québec qu’au niveau de l’usage du français, justifient à eux seuls que le Canada vienne en aide aux Haïtiens. Le Canada doit prendre les devants en partenariat avec la communauté internationale et le peuple haïtien afin d’élaborer rapidement un plan d’action pour stabiliser le pays et fournir l’aide humanitaire nécessaire », soutient le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet.



Alors que le premier ministre Trudeau soulignait en 2015 que le Canada était de retour sur la scène internationale, le Bloc Québécois a plutôt constaté l’inverse : le Canada sous Justin Trudeau a même réussi à faire pire que le gouvernement Harper en matière d’aide internationale. Le Bloc Québécois exhorte une fois de plus le gouvernement à augmenter substantiellement son aide internationale.



« Le Bloc Québécois incite depuis des années le gouvernement fédéral à augmenter son aide publique au développement à hauteur de 0,7% de son produit intérieur brut afin d’atteindre la cible des Nations unies. Malheureusement, le Canada en fait trop peu alors que nous savons que les changements climatiques entraîneront des conséquences dramatiques dans plusieurs parties du monde. La situation en Haïti donne un aperçu de ce qui risque d’arriver dans plusieurs régions du monde si des pays comme le Canada n’en font pas davantage. Le Canada doit tout mettre en œuvre pour aider le peuple haïtien et revoir de fond en comble sa politique étrangère, notamment dans le but d’en faire plus pour les populations vulnérables », conclut le porte-parole en matière d’Affaires internationales, Stéphane Bergeron.