La meilleure pizza du Grand Montréal se trouve à Varennes!

Pizzaiolo/Co-Propriétaire du restaurant Fuoco ne chôme pas ces jours-ci. Pendant le mois d’octobre, qui est également le mois de la pizza au Canada et aux Etats-Unis, chef/pizzaiolo Jason Pizzolongo à su faire très bonne impression au PIZZA FEST CHALLENGE (La plus grande compétition de pizza à Montréal) en remportant la PREMIERE place dans la catégorie pizza de style napolitaine avec sa création « Bella Ciao».



Cette année la catégorie comportait plusieurs participants professionnels de la pizza provenant des 4 coins du Québec tel que : Notre-Dame-du-Portage, les Laurentides, Chelsea et même de Toronto !



« Le calibre de l’édition 2022 fut supérieur aux années précédentes » selon Mathieu Fortin, fondateur de l’événement depuis 5 ans. Les « pizzaiolli » ont tout donné afin d’essayer de se tailler une place sur le podium. Seulement les plus rigoureux ont pu y accéder.



Jason n’en n’est pas à ses début en compétition. Il a remporté le titre de la meilleure pizza napolitaine Margherita lors du PIZZA FEST 2019 et la seconde place dans la catégorie traditionnelle lors du PIZZA SUMMIT 2019 à Toronto. À ce jour on peut maintenant dire que la famiglia Fuoco à su mettre Varennes sur la carte en matière de pizza !