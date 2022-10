Près de 25 000 $ pour que le petit Léon puisse avoir une vie plus normale!

Louise Pépin est plus qu’heureuse! Lorsqu’elle a su qu’une grand-maman qu’elle connaît bien s’inquiétait pour son petit-fils qui souffre d’une malformation rare, elle a organisé une soirée-bénéfice pour le bambin de 15 mois. La Julievilloise espérait amasser environ 10 000 $, mais grâce à la générosité de tous, c’est près de 25 000 $ qui seront versés aux parents du petit Léon afin qu’il ait une vie plus normale!

L’enfant est atteint de microtie bilatérale avec atrésie, c’est-à-dire qu’il est né sans oreilles externes ni canaux auditifs, car ils ne se sont pas développés, ce qui fait en sorte qu’il est malentendant. Présentement, il peut entendre partiellement grâce à des appareils appelés BAHA qui sont fixés à un bandeau sur sa tête, mais c’est comme s’il entendait sous l’eau puisque la transmission du son se fait par conduction osseuse, en vibrant jusqu’à ses oreilles internes.

Un chirurgien établi en Californie et ayant étudié à l’Université McGill à Montréal pourrait reconstruire ses oreilles à l’aide de prothèses synthétiques et ouvrir ses canaux dès qu’il aura 3 ans, au terme de deux opérations. Une telle démarche ne va pas sans frais, car cette intervention coûterait près de 100 000 $ américains par oreille, soit environ 250 000 $ canadiens, et la Régie de l’assurance maladie du Québec ne couvre pas ces dépenses.

Malgré les obstacles, ses parents ont lancé, lors du premier anniversaire de Léon, une campagne de socio-financement afin de lui offrir d’ici deux ans le plus beau des cadeaux : des oreilles pour entendre.

Larmes de joie!

Louise Pépin a pour sa part organisé un souper-bénéfice le samedi 22 octobre dernier au Club de golf de Beloeil qui s’est avéré un grand succès. « J’ai reçu par la poste d’une Mme Jodoin 3 000 $ que je ne connais même pas! », explique, encore émue, la Julievilloise qui a été présidente de la Journée de la famille de Sainte-Julie pendant 10 ans. « Deux donateurs anonymes m’ont donné 6 000 $ chacun et il y en a un qui m’a donné 2 000 $, puis un autre c’est 1 000 $ durant la soirée! », ajoute celle qui avait les larmes aux yeux tout au long de la soirée tellement les gestes de solidarité lui ont fait chaud au cœur.

Louise veut encore aider le jeune enfant et ses parents en continuant d’amasser des dons afin de leur remettre en main propre. Les gens qui le désirent peuvent la contacter en composant le 514 707-8677.

« Beaucoup de gens du Club de golf m’ont fait des dons et les serveuses m’ont donné 10 % de leurs pourboires. Les gens ont acheté beaucoup de billets et des friandises du bar à bonbons. Je m’attendais à faire environ 10 000 $ pour le petit Léon, mais ça a dépassé mes attentes! », précise Louise qui n’en revient pas encore et elle remercie tous les gens ainsi que les entreprises qui ont fait de cet élan de générosité une réussite!