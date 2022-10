Un motel de l’épouvante sous le Polydôme pour l’Halloween du 350e anniversaire de Varennes

À l’occasion de l’Halloween, le motel de l’épouvante élira domicile les 28, 29 et 30 octobre sous le Polydôme au parc du Pré-Vert. L’événement sans précédent présenté par DIVCO pour le 350e anniversaire de Varennes réservera tout un lot de surprises effrayantes aux visiteurs. Alors que le parcours hanté offrira une expérience de frousse pouvant convenir à un public élargi en journée, il se transformera en un véritable lieu d’horreur pour un public averti une fois l’obscurité tombée.



L’aventure mettra en scène l’histoire fictive d’un vieux motel mis en vente au plus offrant. Malgré son adorable apparence pastel et son décor kitch, les visiteurs découvriront au fil de leur exploration un parcours inquiétant envahi de personnages étranges et de phénomènes paranormaux. Ceux-ci seront contraints à longer de longs corridors et à visiter des chambres tout aussi effrayantes que captivantes. Un univers singulier qui saura apporter son lot de frissons aux amateurs de frousse, de films d’horreur et de sensations fortes.



En plus du décor immersif et d’un groupe d’animateurs personnifiant employés et visiteurs d’une autre époque, le parcours sera agrémenté d’une bande sonore spéciale.



Certains visiteurs pourraient trouver l’épreuve difficile. Des sorties de secours sont prévues afin de quitter rapidement le parcours au besoin.



Les détails concernant l’activité et l’horaire sont disponibles sur la page de l’événement au https://ville.varennes.qc.ca/evenements/halloween