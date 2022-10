69,000$ pour accueillir le Père Noel à Varennes

Le Père Noel est mieux de passer par Varennes le 25 décembre prochain, parce que les élus de la ville semblent ne vouloir rien négliger pour l’accueillir. Lors d’une récente séance du conseil ils ont en effet accepté d’allouer un contrat à la firme FX Inc pour aménager le Sentier du Père Noel. Peu de détails ont été fourni sur les aménagements prévus ni sur la prestation ou non du bonhomme à la grosse barbe blanche mais le contrat a été alloué pour une période de deux ans au cout de 69,737.96 $.

Et le sentier du père Noël sera aménagé au début décembre dans le Boisé du Moulin situé derrière l’école secondaire le Carrefour.

Une dameuse

La période hivernale approche et Varennes veut offrir des activités de plein air de qualité à ses citoyens. Dans ce cas c’est une dépense de 11,441.27 $ qui a été acceptée pour l’acquisition d’une dameuse pour entretenir les pistes de ski de fond sur le territoire de Varennes. La neige peut maintenant neiger, les pistes de ski de fond seront damées.

Transport de neige

Au chapitre des dépenses, deux contrats pour le transport de la neige ont été attribués à deux entreprises différentes mais les contrats totaliseront 100,800$ pour l’ensemble de la saison estivale. Le temps requis pour le transport est évalué à 650 heures.

Nomination

Autre élément entériné par le Conseil municipal, la nomination d’une nouvelle directrice du Service des Affaires corporatives et du Greffe. C’est madame Johanne Fournier qui est nommée à ce poste. Son entrée officielle en fonction a été fixée au 15 aout dernier.

Comité sur l’accès à l’information

Enfin, les élus ont validé la constitution d’un comité d’accès à l’information et la protection des renseignements personnels. La création de ce comité est une obligation du législateur provincial. Le nouveau comité sera entre autres constitué du directeur général de la Ville, du la directrice du Greffe, d’un technicien aux archives et d’un représentant su service récréatif et communautaire, entre autres.