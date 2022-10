Sylvain Dubuc se présente pour l’équipe du maire dans le district 1

Le départ de la conseillère municipale Isabelle Poulet après 17 années laisse de grands souliers à chausser dans le district 1, Belle-Rivière – Ringuet. L’équipe du maire Mario Lemay croit avoir trouvé un candidat des plus intéressants, mais celui-ci porte des souliers… de course, car Sylvain Dubuc est très impliqué dans le volleyball, le baseball et il « court » beaucoup pour présenter le toujours populaire Défilé de Noël depuis 2018!

« C’est une belle candidature et je suis très content que Sylvain Dubuc se joigne à l’Équipe Mario Lemay – La voix des citoyens », déclare le maire lors d’un entretien téléphonique avec La Relève. « Il est très impliqué dans la communauté et bien connu dans le domaine des sports et des loisirs. Il pourra sûrement nous inspirer de nouveaux projets avec la Municipalité. »

Sylvain Dubuc est résident de Sainte-Julie depuis plus de 46 ans. Sur le plan professionnel, il est contremaître et chargé de projet en construction depuis 15 ans avec spécialisation en installation de système géothermique « Ayant grandi dans ce district, mes parents y demeurant toujours, je serais plus que fier de représenter les citoyens de Belle-Rivière – Ringuet et de faire valoir leurs préoccupations », a souligné le père de deux enfants.

Le maire renchérit : « Sa connaissance du milieu, doublée de son dynamisme et de son engagement envers la communauté seront d’un apport important pour notre équipe et d’ailleurs, à cet effet, il a déjà été lauréat du Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin pour ses accomplissements », en invitant les gens à suivre le candidat de son équipe via la page Facebook – lavoixdescitoyens.

M. Dubuc demeurera en poste cette année à titre de président du Défilé de Noël 2022 qui se tiendra le samedi 3 décembre, soit un peu avant l’élection partielle du dimanche 11 décembre. C’est donc dire qu’il devra pendant un bon bout de temps faire sa campagne électorale, travailler et coordonner l’événement majeur! Ses nuits risquent donc d’être pas mal courtes! Mais le maire a tenu à rassurer les gens : l’événement sera présenté au cours des prochaines années, même s’il est élu.

Alors, après avoir été « Monsieur Baseball » et « Monsieur Volleyball » pour beaucoup de gens, en plus d’être « Monsieur Défilé de Noël », Sylvain Dubuc tentera de devenir « Monsieur Sainte-Julie » très bientôt! C’est donc à suivre, car les autres candidats ne se sont pas encore manifestés.