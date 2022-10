Isabelle Poulet doit se retirer du conseil municipal de Sainte-Julie après 17 ans au service de la communauté

À la suite de son élection comme députée de la circonscription de Laporte, le 3 octobre dernier, Isabelle Poulet a quitté son poste de conseillère municipale du district de la Belle-Rivière – Ringuet à la Ville de Sainte-Julie, après 17 années au service de la communauté. C’est avec émotion qu’elle s’est adressée aux citoyens de la municipalité lors de la dernière séance publique.

Rappelons qu’Isabelle Poulet occupait les fonctions de conseillère municipale depuis 2005. Elle a notamment travaillé à la mise en place du Comité de l’environnement, du développement de deux éditions du Plan vert, de la réfection des parcs Ringuet et Desrochers et à la mise en valeur et au développement du parc des Étangs-Antoine-Charlebois.

Étant donné qu’elle était retenue à Québec pour l’assermentation des députés à l’Assemblée nationale, elle a réalisé une capsule afin de s’adresser à la population lors de la séance publique du 18 octobre dernier.

« C’est avec fierté et en toute collégialité que j’ai travaillé avec les membres du conseil municipal, passé et présent, et je peux vous dire que vous allez me manquer assurément. Aux employés municipaux, dans chacun de vos domaines respectifs, vous êtes d’un professionnalisme que je tiens absolument à souligner. Merci d’être là! »

« Aux bénévoles, mon Dieu, nos chers bénévoles, vous êtes une ressource inestimable! Je vous remercie d’être là et je profite de l’occasion pour demander aux Julievillois, ceux qui ont quelques heures par semaine ou par mois à donner, de lever la main, les organismes communautaires ont besoin de vous. »

Laisser sa marque en environnement

« Avec tous les gens que j’ai nommés, sachez que, depuis 2005, on en a réalisé des choses à Sainte-Julie, dont le Comité de l’environnement qui a été créé au lendemain de l’élection municipale de 2005, d’où émane la Politique de l’environnement, le Plan d’action de première et de deuxième génération. On a fait aussi la mise aux normes du parc Ringuet et Desrochers, et que dire de notre joyau julievillois, le parc des Étangs-Antoine-Charlebois! »

« Je remercie les citoyens du district de la Belle-Rivière – Ringuet. Ça été une fierté pour moi de vous représenter et je vous remercie de votre confiance! », a-t-elle lancé la voix coupée par l’émotion et en retenant ses larmes.

Par la suite, le maire Mario Lemay lui a rendu hommage lors de la rencontre publique. « D’abord, félicitations pour ton élection dans la circonscription de Laporte. Je suis heureux d’avoir pu te côtoyer pendant toutes ces années. Isabelle a été constamment dévouée et présente pour les citoyens de son district, mais aussi pour l’ensemble de la population. L’amitié et la complicité que nous avons développées vont me manquer, mais je suis heureux que tu poursuives ton grand rêve politique, alors la meilleure des chances Isabelle. »

Puis il a ajouté : « La Ville de Sainte-Julie est choyée : elle aura deux représentantes à qui parler à l’Assemblée nationale, ce qui n’est pas rien! »