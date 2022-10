Étude pour une piste cyclable entre Armand-Frappier et le rang de la Vallée près de l’A-20

Voici le résumé de l’assemblée publique tenue le 18 octobre dernier à la salle du conseil de Sainte-Julie et diffusée sur sa page Facebook.

• Le conseil a autorisé une dépense supplémentaire de 6 933 $ pour le contrat attribué à l’entreprise WSP Canada concernant des services professionnels pour une étude d’avant-projet visant des travaux de construction d’une piste cyclable entre le boulevard Armand-Frappier et le rang de la Vallée, en bordure de l’autoroute 20, ce qui porte la valeur totale du contrat à 41 839,41 $, toutes taxes comprises.

• Les élus ont accepté une dépense supplémentaire de 29 971,22 $ pour le contrat SI-22-207 lot 1 concernant des travaux de planage et d’asphaltage sur le boulevard N.-P. Lapierre, des rues Savaria à Yoland-Guérard, adjugé à l’entreprise Roxboro Excavation et portant la valeur totale du contrat à 920 371,22 $.

• La Ville a fait savoir que le Règlement 1290 pour payer le coût des travaux d’inspection télévisée, de nettoyage et de diagnostic des conduites d’égouts sur diverses rues pour 98 000 $ sera présenté pour adoption à une séance distincte du conseil.

• Le conseil a adopté le Règlement 1289 autorisant le paiement des coûts des travaux de voirie et de remplacement d’aqueduc sur les rues d’Avignon et de La Rochelle ainsi que les frais contingents pour 2 330 000 $ et a approuvé un emprunt pour le même montant à cette fin.

• Les élus ont entériné le projet de règlement 1102-9 modifiant le Règlement de construction 1102 afin de modifier des dispositions relativement à la protection des constructions à usage résidentiel contre les gaz souterrains. Ils ont de plus accepté de présenter ce projet de règlement lors de la séance de consultation publique qui se tiendra le 7 novembre à 18 h 30 dans la salle du conseil.

Croix-Rouge et CMM

• La Municipalité a accepté les termes et conditions de l’Amendement no 1 à l’entente de services aux sinistrés à intervenir entre la Ville et la Société canadienne de la Croix-Rouge et a également autorisé le trésorier à émettre un chèque de 5 578,56 $ représentant la contribution financière de Sainte-Julie pour l’année 2023.

• Le conseil a appuyé la démarche de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) qui demande à la Société canadienne des postes de respecter la compétence des municipalités de limiter la distribution d’articles publicitaires non demandés.

• Les élus ont approuvé le budget de la Régie intermunicipale des Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu pour l’exercice financier 2023 et ont autorisé le trésorier à payer par chèque la quote-part de la Ville pour l’exercice financier 2023 qui s’élève à 147 585 $.

• Finalement, la Ville présentera pour adoption à une séance distincte du conseil le Règlement 1222-2 modifiant le Règlement 1222 relatif au stationnement hivernal afin de préciser la notion d’interdiction, de prolonger la période d’interdiction de stationnement de nuit en saison hivernale et d’augmenter l’amende minimale exigible en cas d’infraction.