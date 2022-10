La conseillère Isabelle Poulet quitte la politique municipale après 17 ans à la Ville de Sainte-Julie

À la suite de son élection comme députée de la circonscription de Laporte, lors des élections provinciales du 3 octobre dernier, Mme Isabelle Poulet quitte son poste de conseillère municipale du district de la Belle-Rivière/Ringuet à la Ville de Sainte-Julie.



Mme Poulet occupait les fonctions de conseillère municipale depuis 2005. Elle a notamment travaillé à la mise en place du Comité de l’environnement, du développement de deux éditions du Plan vert, de la réfection des parcs Ringuet et Desrochers et à la mise en valeur et au développement du parc des Étangs-Antoine-Charlebois.



Lors de son dernier mandat, elle siégeait sur le Comité de la sécurité publique, la Régie intermunicipale de l’eau potable en plus d’être présidente du Comité consultatif d’urbanisme.

« Je suis heureux d’avoir pu côtoyer Isabelle pendant toutes ces années. Au cours de ces cinq mandats à titre de conseillère, elle a été dévouée et présente pour les citoyens de son district, mais également pour l’ensemble de la population. L’amitié et la complicité que nous avons développées vont me manquer, mais je suis heureux qu’elle poursuive son grand rêve politique. Je suis certain qu’elle va être à la hauteur de ses nouvelles fonctions », a conclu Mario Lemay, maire de Sainte-Julie.