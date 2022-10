Inauguration de nouvelles aires de jeux extérieures à l’école trilingue Vision Varennes

La Ville de Varennes, l’école trilingue Vision Varennes et le groupe immobilier Massi sont fiers d’annoncer l’installation des différentes aires de jeux dans la cour de l’école : 2 terrains de soccer, une piste de course de 200m, un module de jeux « parkour » comprenant 10 stations, des bacs de jardinages ainsi que des aires de repos et de travail. Ces nouvelles installations sont réservées aux élèves de l’école sur les heures de classe et seront accessibles à tous les soirs à partir de 18 h, les fins de semaine ainsi que tout au long de la période estivale.



En 2019, le conseil municipal a mis sur pied un programme d’aide financière pour l’aménagement des cours d’écoles sur une base 50/50. Après l’école Les Marguerite l’année dernière, c’est maintenant l’école trilingue Vision de Varennes qui bénéficie de ce soutien. La Ville a octroyé une somme de 150 000 $ afin de soutenir les travaux et assurera sa part pour l’entretien.



« L’accès aux parcs pour les familles est une priorité pour les élus varennois. Il est essentiel d’offrir aux jeunes des installations qui les incitent à bouger et être actif. Ce sont de saines habitudes de vie et nous sommes heureux de savoir que les enfants développeront leurs habiletés tout au long de leurs parcours scolaires », a annoncé le maire Martin Damphousse.