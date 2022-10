Résilience : le premier album de Marianne Simard au titre tellement évocateur!

C’est entourée d’amour et de musique que la Julievilloise Marianne Simard lancera le 8 octobre son premier album intitulé Résilience, qui résume bien son parcours rempli de courage et de foi en la vie, malgré un cancer du sein au stade 4. Marianne a toujours rêvé de chanter et de lancer un album, alors elle a foncé, car elle savait que si elle ne le faisait pas, ce serait son plus grand regret. « La musique, c’est ma thérapie! », a-t-elle confié. Et depuis, ses plus récents examens indiquent que ses métastases ont diminué de 50 %!

L’éducatrice spécialisée a vécu beaucoup d’épreuves dans sa vie alors que sa petite Leya a dû combattre la leucémie, une épreuve terrible pour un parent qui parvient difficilement à comprendre comment cela peut être possible… Heureusement, Leya, qui a presque 8 ans maintenant, est en rémission, mais c’est au plus fort de cette lutte que Marianne a appris qu’elle aussi était aux prises avec un cancer.

Alors elle a décidé que la musique serait son refuge, son exutoire. « J’ai réalisé que c’est ça qui m’appelle. Il y a comme une connexion spéciale, un partage avec les gens qui fait tellement de bien, qui goûte tellement bon! C’était ma thérapie! Je perdais mes cheveux, je prenais du poids à cause de mes traitements et je ne me sentais plus vraiment femme. Ce n’était pas facile… » (C’est l’automne/mon corps frissonne/ Mes cheveux s’envolent/)

« J’ai fait une chanson à mon mari, Martin, qui est à mes côtés depuis 10 ans. Elle s’intitule Amène-moi marcher et ça dit : L’amour dans ton regard posé sur moi même au matin… », a-t-elle avoué en ajoutant avec un sourire après une pause : « C’est comme ça qu’il me regarde le matin!… Ça aussi, c’est ma thérapie! » (C’est l’automne/ J’avance vers toi/ Veux-tu encore de moi/ Nous, ça pas été que du velours/ Nous, est-ce qu’on s’est fait la guerre autant que l’amour/ Amène-moi marcher/ (…) Le printemps viendra sûrement/ Mais pas sans tourment/ Mon amour/ Tu me fais du bien/ L’amour dans ton regard posé sur moi même au matin)

« On ne sait pas de quoi demain sera fait, alors j’ai fait aussi une chanson pour ma fille qui est intitulée simplement Leya, parce que c’est important que je lui dise que je l’aime! J’ai trouvé ça bien pire quand ma fille avait un cancer, je dois dire… Et là, elle a conscience de ce qui se passe, de ce que je vis et elle profite de chaque instant. Pour moi, c’est comme un cadeau que je leur laisse! »

L’espoir est fort!

« C’est important de chanter. J’ai chanté la fin de semaine dernière pour la course à la vie CIBC à Québec qui amasse des fonds pour les femmes qui ont le cancer du sein. J’ai vu là-bas plein de belles femmes inspirantes! Ce que je trouve dommage, c’est qu’on ne parle pas du cancer au stade 4. Ça fait peur… C’est comme si c’est un point de non-retour, mais tu sais, j’ai rencontré une femme à la Maison Victor-Gadbois qui vit avec un cancer au stade 4 depuis 32 ans et une autre depuis 17 ans! Il faut se dire que la science avance et que tout est permis! Ce n’est pas croire à un monde peuplé de licornes que d’espérer guérir! »

«Je suis convaincue que, quand tu fais ce que tu aimes, on en sort toujours gagnant! J’ai passé de nouveaux examens et j’aurai les résultats bientôt. Si mes métastases ont déjà diminué de 50 % depuis le mois d’août, elles pourraient baisser encore de 50 %, pourquoi pas! », a lancé avec le sourire Marianne Simard, pleine d’espoir, de musique, d’amour et de…résilience!









Après tant d’années à porter ce rêve, Marianne Simard lancera enfin son premier album, Résilience, le 8 octobre prochain, à la salle Gaby Bernier à Chambly, dès 20 h. Ce sera l’occasion de découvrir ses nouvelles chansons, en plus de réentendre les deux premiers extraits de l’album : Tourne Tourne et À qui la chance ?