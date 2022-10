Grand succès pour le Tournoi de balle amical « Séries mondiales » de la Ville de Varennes

C’est par une belle journée ensoleillée que s’est tenue le Tournoi de balle-molle amical « Séries mondiales » organisé par la Ville de Varennes le 17 septembre dernier au parc du Pré-Vert. Il s’agissait d’un tournoi où seule la bonne humeur était requise. Les gens de tout calibre ont pu participer au sein d’équipes mixtes de niveaux équivalents. Par cette activité, les élus et la direction de Varennes souhaitaient souligner l’excellent travail des employés municipaux locaux et des villes voisines en saluant aussi les membres de leur famille qui ont été invités à prendre part à un BBQ. Beaucoup de plaisirs et de liens de camaraderie se sont tissés parmi les équipes représentées, soit Contrecœur, Sainte-Julie, Saint-Amable et la Municipalité régionale de comté (MRC) de Marguerite-D’Youville.



« Je tiens à remercier tous les gens qui ont participé à cette magnifique journée qui nous a permis de nous rassembler. Félicitations à la Ville de Saint-Amable qui a reçu les honneurs de cette troisième édition en remportant la finale de cette série spéciale pour le 350e anniversaire de Varennes. Merci aux organisateurs ainsi qu’aux capitaines, Jocelyne Doyon, Stéphanie Lavigne-Tremblay et Charles-Olivier Riendeau, a déclaré le maire Martin Damphousse.