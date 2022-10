Le botteur des Alouettes de Montréal David Côté à Boucherville

Le botteur des Alouettes de Montréal, David Côté, était de passage la semaine dernière à Boucherville. Il a prodigué des conseils aux botteurs et spécialistes des différentes équipes de football des Grizzlis de Boucherville.

Plus d’une vingtaine de jeunes des équipes des catégories atome à midget ont reçu et appliqué les enseignements de l’ancien botteur du Rouge et Or de l’Université Laval.

Sur la photo, on aperçoit Côté en compagnie des joueurs des équipes atome, moustique et pee-wee. Le joueur professionnel a ensuite effectué le même exercice avec les joueurs des équipes bantam et midget.

Côté, qui en est à sa deuxième saison avec les Alouettes, venait de réussir son plus long placement en carrière (51 verges) dans une victoire face aux Tiger-Cats de Hamilton.

Les Alouettes, tout comme les différentes équipes des Grizzlis, amorcent le dernier droit de leur calendrier. Le prochain match de la formation montréalaise sera la traditionnelle rencontre de l’Action de Grâce, alors que le ROUGE et NOIR d’Ottawa sera en visite au Stade Mémorial Percival-Molson, le lundi 10 octobre, à compter de 13h.