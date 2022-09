Entendre par lui-même les sons de la vie serait le plus beau des cadeaux pour le petit Léon!

Louise Pépin est une femme de cœur. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle a été présidente de la Journée de la famille à Sainte-Julie pendant 10 ans. Et quand on est une femme de cœur, on ne peut pas rester insensible aux larmes d’une grand-maman que l’on connaît bien, dont le petit-fils souffre d’une malformation rare. C’est ainsi que la Julievilloise a organisé une soirée-bénéfice pour venir en aide au bambin de 14 mois et sa famille.

Le petit Léon est atteint de microtie bilatérale avec atrésie, c’est-à-dire qu’il est né sans oreilles externes ni canaux auditifs, car ils ne se sont pas développés, ce qui fait en sorte qu’il est malentendant. Présentement, il peut entendre partiellement grâce à des appareils appelés BAHA qui sont fixés à un bandeau sur sa tête, mais c’est comme s’il entendait sous l’eau puisque la transmission du son se fait par conduction osseuse, vibrant jusqu’à ses oreilles internes.

Les parents aimeraient qu’avant son entrée à l’école, l’enfant puisse entendre comme tous les autres élèves et aussi éviter les moqueries, car en n’ayant pas d’oreilles, son apparence serait pour le moins différente…

De l’espoir en Californie

Sa maman, Bianca Baril-Milot, a fait des recherches afin d’aider son fils à avoir une vie normale et elle a vu qu’au Québec, les médecins peuvent reconstruire les oreilles, mais à partir de l’âge de 10 ans seulement, car on prélève du cartilage des côtes. En plus, il lui faudrait subir près d’une dizaine d’interventions chirurgicales douloureuses réparties sur deux ans pour y arriver, tout en sachant qu’il faudrait que le petit Léon porte quand même des appareils puisque ces chirurgies ne permettent pas d’ouvrir ses canaux auditifs…

Heureusement, un chirurgien établi en Californie et ayant étudié à l’Université McGill à Montréal pourrait reconstruire ses oreilles à l’aide de prothèses synthétiques et ouvrir ses canaux dès qu’il aura 3 ans, au terme de deux opérations seulement. Une telle démarche ne va pas sans frais, car une telle intervention coûterait près de 100 000 $ américains par oreille, soit environ 250 000 $ canadiens, et la Régie de l’assurance maladie du Québec ne couvre pas ces dépenses. En plus, il faut tenir compte que la famille de quatre devrait vivre environ deux mois à Los Angeles durant tout le processus.

Qu’à cela ne tienne, pour la première fête de Léon, ses parents ont lancé une campagne de socio-financement afin de lui offrir d’ici deux ans le plus beau des cadeaux : des oreilles pour entendre. Jusqu’à présent, ils ont réussi à amasser un plus de 13 000 $ et l’aide de Louise Pépin sera la bienvenue puisque la Julievilloise organise bientôt son souper-bénéfice qui s’annonce des plus festifs (repas, orchestre, chanteur, tirage de nombreux prix de présences offerts gracieusement par de généreux commanditaires, etc.). L’événement se tiendra le samedi 22 octobre prochain au Club de golf de Beloeil et il ne reste à Louise qu’une vingtaine de billets à vendre (514 707-8677) afin de réunir près de 200 convives pour une bonne cause.









Chaque petit geste est apprécié!



Pour aider le petit Léon et ses parents, il suffit d’écrire GoFundMe sur un moteur de recherche et d’entrer dans l’onglet Rechercher : Des oreilles pour Léon.