Transport collectif: Sainte-Julie et l’axe Sorel-Varennes parmi les plus affectés par les départs annulés

Les nombreux départs annulés font rager bien des usagers du transport collectif dans la région. Le quotidien La Presse a précisé récemment que des dizaines de trajets sont annulés chaque jour en raison de la pénurie de main-d’œuvre et les secteurs les plus affectés sont Sainte-Julie, le corridor Sorel-Varennes, Châteauguay et le sud-ouest de la Montérégie. Dans le but de contrer les effets négatifs de cette situation préoccupante, Exo a mis sur pied une cellule d’action afin de trouver des solutions concrètes et durables à cette pénurie.

Le 27 septembre dernier, l’organisme public de transport a réuni des maires et mairesses de villes particulièrement touchées, dont Chambly, Charlemagne, Sainte-Julie, Terrebonne et Varennes, des dirigeants de trois de ses fournisseurs de service par autobus et par taxi et d’un centre de formation en transport routier ainsi que de représentants des organisations la Fédération des chambres de commerce du Québec, Trajectoire Québec et du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Les pistes d’action qui seront abordées concernent la productivité et l’efficience, le recrutement et la rétention du personnel ainsi que la formation et l’immigration, a fait savoir l’opérateur.

Ce problème épineux avait déjà fait l’objet de plusieurs mesures de la part d’Exo au cours des derniers mois afin d’en amoindrir les inconvénients, dont la mise en place d’un système d’alerte qui informe les clients des départs susceptibles d’être annulés le lendemain directement dans l’application Chrono. Également, Exo a priorisé certains horaires de services durant les heures de pointe et a ajusté les horaires dans les secteurs problématiques. L’organisme a de plus appuyé ses partenaires en mettant en place une vaste campagne de recrutement de chauffeurs d’autobus. Finalement, Exo a interpellé le gouvernement sur l’enjeu de la pénurie de chauffeurs pour que des mesures structurantes soient mises en place.

« La pénurie de main-d’œuvre affecte de nombreux secteurs, dont le nôtre », a expliqué le directeur général, Sylvain Yelle. « Exo souhaite trouver, en collaboration avec des acteurs clés, des solutions concrètes et applicables. C’est pourquoi nous avons mis en place cette cellule. Nous croyons que, collectivement, nous pourrons trouver des solutions pérennes pour continuer à transporter nos clients efficacement. Chacun des acteurs interpellés possède une partie de la solution. C’est ensemble que nous avons le plus de pouvoir sur cet enjeu. Le transport collectif est une des clés pour favoriser le développement durable de notre économie et de nos communautés, et je suis heureux de constater cette mobilisation. »

Ce comité spécial préparera un plan d’action concret et applicable qui sera présenté au futur ministre des Transports, dès sa nomination.