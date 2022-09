Avec Québec solidaire, les citoyens auront de véritables choix pratiques et écologiques en matière de transpor

COMMUNIQUÉ DE PRESSE ‒ « Chaque jour, des citoyens m’expriment leurs exaspérations face aux conditions de transport actuelles. Les bouchons, les pertes de temps de qualité, les impacts environnementaux et économiques, la multiplication des voitures et l’absence de véritables alternatives de transport en commun sont sources de frustration. Les solutions du passé ne répondent plus aux attentes d’aujourd’hui. Avec Québec solidaire, les citoyens auront de véritables choix pratiques et écologiques en matière de transport », affirme Marie-Christine Veilleux, candidate de Québec solidaire dans la circonscription de Montarville.



Québec solidaire propose un plan ambitieux et innovateur en matière de transport, une véritable révolution. Il offrira aux citoyens des options, efficaces, accessibles et confortables pour délaisser l’auto solo. Parmi les mesures annoncées pour la grande région métropolitaine, Marie-Christine Veilleux souligne des investissements de plus de 47 milliards de dollars, l’ajout de 100 kilomètres de voies réservées pour les autobus, 33 kilomètres de métro et 109 kilomètres de bus rapides. De plus, le plan de révolution de transport de Québec solidaire favorise une plus grande implication et écoute citoyenne dans les organismes de transports en commun.



« Comme un grand nombre de citoyens de Boucherville et de Saint-Bruno-de-Montarville travaillent ou se déplacent quotidiennement dans la grande région de Montréal, ces mesures auront des impacts positifs et concrets autant sur leur qualité de vie, leur budget familial que sur la préservation de notre planète », affirme Marie-Christine Veilleux, candidate de Québec solidaire dans la circonscription de Montarville. Plus concrètement et localement, elle s’engage à travailler pour un service de trains plus fréquent dans les deux directions, à œuvrer afin de relier plus directement les zones résidentielles et d’emploi entre elles favorisant ainsi un lien direct entre les différentes municipalités du territoire sans avoir à transiter par le métro Longueuil.