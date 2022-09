Cinq podiums pour le Club de soccer de Boucherville à Granby

Les joueurs de soccer de Boucherville sont montés sur le podium à cinq reprises lors de l’International de soccer Jean-Yves Phaneuf qui se tenait à Granby le 3 septembre dernier.

Les jeunes de Boucherville ont brillé parmi les 5000 athlètes présents réunis au sein d’une douzaine d’équipes.

« Mous sommes agréablement surpris par le courage, le dynamisme, la responsabilité et la maturité que les jeunes ont démontrés », a indiqué Brian Alvarado, responsable technique féminin.

« Nous sommes ravis de constater le fruit du travail réalisé semaine après semaine. Cette expérience nous a permis de mettre en perspective nos méthodes d’enseignement et de voir ce qui fonctionne bien et ce qui doit être amélioré. Le club tire un excellent souvenir de ce tournoi. La force de caractère a été rudement mise à l’épreuve pour certains, mais l’apprentissage en est grand. Nous sommes fiers du travail des joueurs qui ont démontré de belles choses dans la compréhension du jeu », a pour sa part mentionné Mohamed-Anis Achacha, responsable technique.

Ce tournoi est la compétition masculine et féminine de soccer la plus importante au Québec; 314 formations se sont affrontées au cours de 598 matchs.



Les médailles

• Or : U9F; U12M D1; U12M D2

• Argent : U11F D2;

• Bronze : U10M D2

• Quart de finale : U11 M D1