Inauguration du bureau de circonscription de Stéphane Bergeron: près de 200 visiteurs

«Bienvenue chez vous!» C’est par ces mots que le député fédéral de Montarville, M. Stéphane Bergeron, a accueilli personnellement les quelque 200 citoyennes et citoyens qui ont pris part à la journée portes ouvertes, qui se tenait, le 12 septembre dernier, à l’occasion de l’inauguration officielle du bureau de circonscription. Les personnes présentes, au nombre desquelles on retrouvait notamment le maire de Sainte-Julie, M. Mario Lemay, accompagné par deux de ses conseillers, de même que l’ex-député de Verchères—Les Patriotes, M. Luc Malo, de représentants du député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères, M. Xavier Barsalou Duval, ainsi que plusieurs candidates et candidats aux élections du 3 octobre prochain, ont pu, par la même occasion, échanger avec l’ensemble des membres de l’équipe de M. Bergeron.



«Ce bureau est avant tout celui des citoyennes et citoyens de la circonscription de Montarville, et il me tardait d’avoir l’occasion de les y accueillir. Nous venions tout juste d’emménager et procédions aux derniers aménagements lorsque la pandémie a commencé. Ça fait donc plus de deux ans que nous espérions pouvoir enfin inviter la population dans ses bureaux. Je suis donc très heureux de constater que les citoyennes et citoyens avaient également hâte de pouvoir les découvrir, puisque certains d’entre eux se sont présentés au bureau avant même l’heure officielle du début des portes ouvertes! À des moments, ça se bousculait presque au portillon!», de signaler M. Stéphane Bergeron.



«Depuis le début de ma vie parlementaire, que ce soit à la Chambre des communes ou à l’Assemblée nationale, je me suis toujours fait un point d’honneur d’offrir les murs du bureau de circonscription à des artistes locaux, afin de leur permettre de bénéficier de cette vitrine additionnelle pour faire connaître l’immensité de leur talent et de leur travail. Il y a de cela longtemps – plus de deux ans maintenant – Mme Anne Drouin et moi-même avions convenu que ce serait elle qui inaugurerait la séquence des expositions qui devaient prendre place dans ce nouveau bureau. C’est maintenant chose faite, puisque nous avons procédé, par la même occasion, au vernissage de l’exposition de ses œuvres, qui orneront les murs du bureau de circonscription jusqu’à la période des Fêtes. Au moment de l’installation de ses toiles, il y a de cela quelques jours, nous en avons eu pour quelques minutes à nous remettre du fait de voir les murs blancs de ce bureau resplendir tout à coup d’un magnifique arc-en-ciel de couleurs. La population est d’ailleurs invitée à venir visiter le bureau et admirer les œuvres de Mme Drouin, et, qui sait, à peut-être faire une acquisition», de conclure Stéphane Bergeron.



Rappelons que le bureau de circonscription du député fédéral de Montarville se situe au 1990, rue Léonard de Vinci, bureau 201, à Sainte-Julie. L’exposition de Mme Drouin est accessible durant les heures d’ouverture du bureau, soit du lundi au vendredi, de 9h00 à midi et de 13h30 à 17h00, jusqu’à la période des Fêtes.